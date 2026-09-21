Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Quiénes pueden registrarse del 21 al 26 de septiembre?

Abren registros a Servicio Universal de Salud. Foto: Cuartoscuro

Los adultos mayores y personas con discapacidad que reciben la Pensión del Bienestar pueden registrarse para recibir la credencial del Servicio Universal de Salud en esta última semana de septiembre del 2026.

Por ahora, el registro al Servicio Universal de Salud es exclusivo para las personas que reciben la Pensión de Adultos Mayores y de Personas con Discapacidad en las 24 entidades con IMSS-Bienestar.

El Gobierno Federal mantendrá este registro para la credencial a adultos mayores y personas con discapacidad hasta el 14 de noviembre de este 2026.

Mediante un comunicado, el Ejecutivo indicó que el registro se realiza durante la primera y tercera semana de cada mes, de las letras A-L. En cambio, la segunda y cuarta semana corresponde a M-Z, conforme a la letra del primer apellido.

Además, credencializarán a personas con discapacidad menores de 18 años que acudan al registro acompañados de madre, padre o tutor.

De esa forma, el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud de la cuarta semana de septiembre se realizaría de la siguiente forma:

Lunes 21 de septiembre: M.

Martes 22 de septiembre: N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 23 de septiembre: R.

Jueves: 24 de septiembre: S, T, U.

Viernes: 25 de septiembre: V, W, X, Y, Z.

Sábado: 26 de septiembre: Rezagados.

Guía de registro

Confirma que eres parte de la población convocada. Revisa qué día te corresponde por tu primer apellido. Prepara tres documentos: identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico. Acude al Módulo del Bienestar más cercano (consúltalos en este enlace) conforme al día que corresponde por tu apellido y entrega los documentos. Espera la notificación para recoger la credencial.

Existen 2 mil 136 módulos que prestan atención de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas.

¿Qué otorga la credencial del Servicio Universal de Salud?

Con la credencial del Servicio Universal de Salud, los derechohabientes accederán a los siguientes servicios a partir de enero del 2027:

Acceso a servicios de salud.

Acceso al expediente médico electrónico del paciente.

Ingreso a unidades de salud más cercanas.

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