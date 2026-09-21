México registra crecimiento de 1.4% y se ubica entre las economías con mayor dinamismo del G20

Sheinbaum destaca crecimiento económico de México. Foto: Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México registró un crecimiento de 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2026, con lo que se colocó en el segundo lugar entre las economías del Grupo de los Veinte (G20) con mayor crecimiento trimestral, de acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado el 14 de septiembre.

“Segundo lugar de crecimiento económico en el segundo trimestre del 2026 y nos va a ir mejor en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, para todos aquellos que dicen que va muy mal”. Presidenta Claudia Sheinbaum.

México registra crecimiento de 1.4% del PIB en el segundo trimestre de 2026

De acuerdo con el informe trimestral de la OCDE, el PIB de México aumentó 1.4% entre el primer y el segundo trimestre de 2026. El dato corresponde a la variación respecto al trimestre anterior y se presenta con ajuste estacional.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la zona del G20 creció 0.7% en el segundo trimestre de 2026, ligeramente por debajo del 0.8% registrado en el trimestre anterior.



Consulta el comunicado en inglés: https://t.co/OqKnh447Kd | #OECDstats pic.twitter.com/qTyJp8nZz1 — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) September 19, 2026

La organización señaló que el resultado representó un repunte para la economía mexicana, después de que el PIB registrara una contracción de 0.3% durante el primer trimestre de 2026.

En la comparación entre las economías del G20 con información disponible, México se ubicó por debajo de India, que reportó un crecimiento de 1.8% durante el segundo trimestre. Indonesia registró un avance de 1.3%, mientras que Turquía alcanzó 1.1%.

La medición de la OCDE también incluyó los resultados de otras economías del grupo:

India: crecimiento de 1.8%

México: crecimiento de 1.4%

Indonesia: crecimiento de 1.3%

Turquía: crecimiento de 1.1%

China: crecimiento de 0.9%

Canadá: crecimiento de 0.8%

Los porcentajes corresponden al crecimiento del PIB durante el segundo trimestre de 2026, respecto al periodo inmediato anterior.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el crecimiento económico de México?

Durante la conferencia matutina del lunes 21 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la posición de México en la medición del crecimiento económico del G20.

La mandataria utilizó el resultado de la OCDE para señalar que el país ocupó el segundo lugar en crecimiento durante el segundo trimestre del año, detrás de India.

En su declaración, Sheinbaum también anticipó que México tendrá un mejor desempeño económico durante el tercer y cuarto trimestre de 2026. Esta afirmación corresponde a una expectativa expresada por la presidenta durante la conferencia, no a un resultado trimestral ya reportado.

Crecimiento del G20 durante el segundo trimestre de 2026

La OCDE informó que el Producto Interno Bruto del conjunto de las economías del G20 creció 0.7% en el segundo trimestre de 2026, frente al avance de 0.8% registrado durante el primer trimestre. La organización precisó que se trata de estimaciones provisionales y que el comportamiento económico fue diferente entre los países que integran el grupo.

En el caso de algunas economías, el crecimiento disminuyó entre ambos periodos. China pasó de un avance de 1.3% en el primer trimestre a 0.9% en el segundo, mientras que India pasó de 2.1% a 1.8%.

Por su parte, México pasó de una contracción de 0.3% en el primer trimestre a un crecimiento de 1.4% en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los datos publicados por la organización internacional.

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