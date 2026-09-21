Pensión IMSS e ISSSTE de octubre 2026: ¿Cuándo cae el pago y quién cobra primero?

Ley 73 del IMSS está próxima a desaparecer. Foto: Cuartoscuro.

El IMSS e ISSSTE realizarán el pago de la pensión a finales de septiembre y a inicios de octubre de este 2026, conforme a los calendarios oficiales de cada instituto.

Los pensionados de los Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán su depósito el miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial.

El ISSSTE establece el pago del mes correspondiente en el último día del mes anterior, para que los pensionados reciban su depósito a tiempo.

Calendario de pagos del ISSSTE

Octubre: miércoles 30 de septiembre.

Noviembre: jueves 29 de octubre.

Diciembre: viernes 27 de noviembre.

Aguinaldo (primera mitad): durante la primera quincena de noviembre.

Aguinaldo (segunda mitad): segunda quincena de noviembre.

Foto: ISSSTE

¿Cuándo cae el pago de la pensión del IMSS?

El pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de octubre se realizará el jueves 1 de octubre de 2026. Esta fecha corresponde al primer día hábil del mes, por lo que no es necesario recorrer el depósito como en otras ocasiones, cuando la quincena cae en fin de semana.

Calendario de pagos IMSS 2026

Octubre: jueves 1 de octubre.

Noviembre: lunes 2 de noviembre.

Diciembre: martes 1 de diciembre.

Aguinaldo: se paga durante el mes de noviembre a las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1997.

Foto: Especial

Además, ya inició el pago de la pensión y programas del Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026.

Entre el 21 y 25 de septiembre, se efectuará el depósito a las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.