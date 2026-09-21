Paola Rojas exige a Aleks Syntek no volver a mencionar su historia con Zague: “Conmigo no te metas”

Paola Rojas responde a Aleks Syntek. Foto: Cuartoscuro

Aleks Syntek mencionó a Paola Rojas y a su expareja, Luis Roberto Alves “Zague”, durante una transmisión en vivo, ante esto, la periodista respondió públicamente al cantante y le pidió no volver a involucrarla en un episodio de su vida personal que, aseguró, ya causó suficiente daño a su familia.

“Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia. Y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”, señaló.

La respuesta de Rojas ocurrió este lunes 21 de septiembre durante su programa “De pisa y corre”, donde habló directamente sobre los comentarios de Syntek y reconoció que siempre ha respetado al intérprete y su trayectoria musical.

La periodista comenzó señalando que lamentaba la situación que actualmente enfrenta el cantante y dijo que siempre ha respetado su trabajo.

“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él”, expresó Rojas.

Rojas concluyó su mensaje pidiéndole mantener el respeto que, según dijo, siempre había existido entre ambos.

“Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así, por favor”, dijo.

Sobre los comentarios de @alekssyntek_ofi en su live. pic.twitter.com/K2OBoJHp1l — Paola Rojas (@PaolaRojas) September 21, 2026

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Paola Rojas y Zague?

Durante una transmisión en vivo realizada en días recientes, Aleks Syntek improvisó una serie de frases mientras hablaba sobre su nuevo sencillo y hacía referencias a distintas figuras históricas, artistas y personajes conocidos.

En medio de esa intervención mencionó a Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Nicolás Copérnico, Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez, entre otros.

También hizo referencia a Zague y posteriormente mencionó a Paola Rojas.

“Zague la tiene bien grande”, dijo Syntek, antes de agregar: “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”.

El cantante no explicó durante la transmisión por qué hizo esa afirmación ni presentó detalles que sustentaran la acusación. La frase apareció dentro de la improvisación que estaba realizando frente a la cámara.

Al final, Syntek aseguró que las frases formaban parte de una propuesta musical y dijo: “Ese es mi nuevo sencillo”.

Ya se le volvió a botar la canica a Aleks Syntek 🫩 pic.twitter.com/ZNpUZtZFdD — TROPICXS MEDIA (@Tropicxs_media) September 21, 2026

¿Qué pasó entre Paola Rojas y Zague?

La referencia de Syntek aludió a un episodio de 2018 relacionado con Paola Rojas y Luis Roberto Alves “Zague”, cuando se difundió una grabación de contenido íntimo del exfutbolista y el caso generó una amplia cobertura mediática.

Rojas y Zague estaban casados en ese momento y posteriormente se separaron, la periodista hizo referencia ahora a ese episodio como un asunto familiar que ya les había causado suficiente daño y pidió que no vuelva a ser utilizado públicamente.

La nueva polémica llega después del concierto del 15 de septiembre

Los comentarios sobre Paola Rojas y Zague ocurren días después de la polémica que Aleks Syntek protagonizó durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

Durante aquel concierto, el cantante interrumpió en distintos momentos su presentación para hablar con el público, cuestionar las críticas que ha recibido por sus opiniones sobre el reguetón y mencionar a artistas como Bad Bunny y Dani Flow.

También tuvo un intercambio con un asistente que le pidió una canción que no pertenecía a su repertorio.

Se la pasaron bien raro los que fueron a ver a Aleks Syntek.



¿Qué pedo con ese wey? 😂 pic.twitter.com/X0IgtOUxLO — Villa (@viilla_) September 16, 2026

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”, respondió Syntek antes de explicar que el tema solicitado no era suyo y pedir al público que le pidiera canciones de su propio repertorio.

Posteriormente, el cantante publicó varios mensajes en redes sociales para explicar su comportamiento y anunció que se alejaría de México, aunque no precisó cuándo lo haría ni por cuánto tiempo.

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