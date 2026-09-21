Registro a Becas Bienestar estará abierto hasta el 30 de septiembre: fechas oficiales

Registro para las Becas Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Las fechas para poder registrarse a las Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra se adelantaron y ampliaron, confirmó Julio León, Coordinador Nacional de Becas Bienestar.

A través de sus redes sociales, el funcionario dio a conocer las nuevas fechas para poder registrarse a los programas y recibir hasta 9 mil 500 pesos.

¿Cuáles son las nuevas fechas para las Becas Bienestar?

Julio León destacó que el primer registro que comenzó fue para la Beca Benito Juárez, pues inició el pasado 17 de septiembre cuando estaba previsto su arranque para el lunes 21.

De acuerdo con las nuevas fechas oficiales, el registro para la Beca Benito Juárez es del:

17 al 30 de septiembre

Mientras que las fechas de registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro son del:

18 al 30 de septiembre

En el caso del programa que ofrece apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, que para el año 2026 es de 9 mil 582 pesos, Julio León pidió revisar quiénes podrán realizar el trámite.

“Si tu solicitud será para Jóvenes Escribiendo el Futuro, ojo: consulta el catálogo de escuelas operables”, Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar.

Para el caso de la beca Gertrudis Bocanegra, el registro será desde:

21 y hasta el 30 de septiembre

Sin embargo, León Trujillo también llamó a revisar las entidades que tienen activo el apoyo.

“Si tu solicitud será para la beca Gertrudis Bocanegra, no olvides consultar cuáles son los estados que participan de esta beca para transporte”, Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar.

Una vez abierto el registro, los jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades, podrán comenzar el trámite para ser parte de alguna de las becas.

¿Cuáles son los requisitos para las Becas Bienestar?

Los requisitos para ser parte de las becas Bienestar suelen cambiar, dependiendo del programa. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro es para personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan.

En el caso de la Beca Benito Juárez, se beneficia a estudiantes de hasta 25 años cumplidos, inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria o bachillerato público.

Mientras que la Beca Gertrudis Bocanegra es de transporte y está dirigida a estudiantes de hasta 29 años cumplidos. Hasta el momento solamente está activa en los siguientes estados:

Michoacán

Campeche

Chiapas

Sonora

Zacatecas

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