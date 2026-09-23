¿Cuál es el nuevo horario de atención de BBVA y a partir de cuándo?

Foto: Cuartoscuro

Las sucursales de BBVA México tendrán un nuevo horario de atención a partir del lunes 5 de octubre de 2026, por lo que los clientes deberán considerar el cambio al acudir a realizar trámites u operaciones de manera presencial.

El banco informó que las más de 1,500 sucursales comerciales que tiene en el país atenderán de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas. Antes, comenzaban actividades a las 8:30 horas.

¿Cuál será el nuevo horario de BBVA?

A partir del 5 de octubre, las sucursales de BBVA México operarán bajo el siguiente horario:

Lunes a viernes: de 09:00 a 16:00 horas.

de 09:00 a 16:00 horas. Sucursales que abren los sábados: mantendrán su horario habitual de 09:00 a 14:30 horas.

El ajuste aplicará a las sucursales comerciales del banco en el país.

¿Los cajeros de BBVA estarán disponibles las 24 horas?

Sí. El cambio en el horario de atención de las sucursales no modificará la disponibilidad de las zonas de autoservicio. Los cajeros automáticos ubicados al interior de las sucursales permanecerán disponibles las 24 horas del día, por lo que los clientes podrán continuar realizando las operaciones que estén habilitadas en estos equipos fuera del horario de atención en ventanilla.

¿Qué pasa con las operaciones digitales de BBVA?

BBVA también recordó a sus clientes que pueden utilizar sus canales digitales las 24 horas del día, los siete días de la semana. A través de estas plataformas es posible realizar consultas y diversas operaciones bancarias sin necesidad de acudir a una sucursal.

Por ello, quienes necesiten realizar un trámite de manera presencial deberán tomar en cuenta el nuevo horario a partir del 5 de octubre de 2026, mientras que las sucursales que ofrecen servicio los sábados conservarán su horario habitual.

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