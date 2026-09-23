Trump contra medios de comunicación

En esta colaboración, la analista y periodista Pamela Cerdeira habla sobre el reciente conflicto que se ha generado entre el presidente Donald Trump y los medios de comunicación de Estados Unidos, así como de la libertad de expresión. Pero también contrasta esta situación con lo que ocurre con medios mexicanos y sus gobernantes.

Trump veta a medios de comunicación de la Casa Blanca

Pamela Cerdeira explica que Donald Trump vetó a tres medios de comunicación de la Casa Blanca y de la información generada desde la presidencia debido a que no le gustaba lo que publicaban sobre él.

Ante esta decisión, los medios afectados no fueron los únicos que protestaron. De acuerdo con ella, otros medios, entre ellos Fox News, se sumaron a la acción al dejar de cubrir las declaraciones del presidente.

El resultado fue una imagen inusual: Trump frente a un espacio sin micrófonos de los medios de comunicación.

Para Cerdeira, esta escena representó la defensa de un principio que, según plantea, debe estar por encima de las diferencias políticas.

“La libertad de expresión tiene que ir por encima de todo esto”, indica.

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