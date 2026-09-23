Leche en polvo, atún y más: alimentos que debes tener ante el paso de un huracán

Alimentos enlatados. Foto: Cuartosucro

Estar preparados ante las consecuencias de los desastres naturales puede hacer la diferencia. Ejemplo de ello, es la cantidad y el tipo de comida que se deben tener a la mano.

¿Qué tipo de comida se necesita tener ante una emergencia?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ante casos de emergencia, se recomienda alimentos “de preferencia no perecederos, que necesiten poco o nada de cocimiento y de bajo peso” si es que tuvieran que cargarse.

La máxima casa de estudios enlista ejemplos de alimentos no perecederos a tener en caso de emergencia. Entre los alimentos se encuentran:

Leche en polvo

Atún

Sardinas

Jugos

Además, la UNAM señala que también es importante tener en la lista de comida:

Alimentos dietéticos especiales para enfermos

Agua

En la lista, también destaca la cantidad de agua necesaria. De acuerdo con la UNAM es una persona necesita, como mínimo dos litros para beber.

“Almacenar en envases irrompibles tanta agua purificada como le sea posible”, Recomienda la UNAM.

¿Cuánta cantidad de comida y agua se necesita almacenar?

Según reportes, las cantidades deben cubrir varias horas después de que se inicia la emergencia.

¿Qué otras cosas se recomiendan tener en caso de emergencia?

En caso de emergencia, la UNAM destaca que también es necesario tener a la mano:

Radio de pilas con baterías de repuesto

Linterna de pilas con baterías de repuesto

Alcohol

Algodón

Analgésicos

Antiácidos

Medicina con receta médica (si es necesario)

Tabletas o gotas para purificar agua

Vendas de diferentes anchuras

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