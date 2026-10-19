Trasladan al Altiplano al exfiscal César Jáuregui, acusado de traición a la patria

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

Medios reportan que César Jauregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, será trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), para afrontar las acusaciones en su contra por el delito de traición a la patria.

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