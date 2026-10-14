Periodista Ricardo Perea denuncia agresión policial durante el concierto de Alejandro Fernández en Chihuahua

Denuncia contra policías. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El periodista Ricardo Perea García denunció haber sido víctima de agresiones por parte de elementos de la Policía Municipal de Chihuahua mientras cubría el concierto de Alejandro Fernández durante el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU), en la capital del estado.

Mediante un video, el comunicador compartió su testimonio y pidió la intervención del alcalde René Chavira Venzor, y del comisario Julio César Salas, para que no se repitan estas acciones que impiden la labor periodística.

Periodista de Chihuahua denuncia agresiones por parte de la Policía Municipal

Una mujer se desvaneció durante el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza del Ángel, durante el cierre del FICUU. Ricardo Perea García se encontraba cerca del lugar de los hechos y sacó su teléfono para reportar lo acontecido.

Mientras realizaba su labor se le acercó un policía, le exigió que dejara de grabar y lo amenazó con llevarlo detenido si no se detenía. El comunicador respondió “sí por estar haciendo mi labor de reportero me iba detener que lo hiciera” y se lo llevaron al Centro de Mando.

“Dos elementos, uno de apellido García y otro de apellido Carnero, me esposaron y me llevaron al Centro de Mando. En el camino me sometieron, me tiraron al piso y quebraron la pantalla de mi celular”, reveló el periodista.

Pide intervención del alcalde de Chihuahua

Posteriormente lo trasladaron a la Comandancia Azul, donde pasó un lapso aproximado de 4 horas, y lo presentaron ante la juez cívica, quien le explicó los motivos de su detención.

“Se menciona que yo había agredido a los elementos policiacos y los había amenazado con correrlos porque era familiar de un alto mando de la Policía Municipal de Chihuahua, situación que niego rotundamente”.

Al final no pudieron probar las acusaciones en su contra y lo liberaron. Ricardo Perea cierra su video pidiendo la intervención del alcalde y del comisario para que garanticen la seguridad de los periodistas y que no sean impedidos de cumplir su labor.

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