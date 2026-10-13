Francisco Garduño comparece en juzgados federales de Ciudad Juárez por muerte de 40 migrantes

Francisco Garduño asiste a audiencia. Foto: Josué Serna

Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), arribó al filo de las 11:00 horas al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez para comparecer ante un juez de control.

El objetivo de la audiencia es verificar si el exfuncionario ha cumplido a cabalidad con las condiciones establecidas dentro de su proceso.

Francisco Garduño comparece en juzgados por la muerte de 40 migrantes

Su asistencia en persona se registró tras la controversia ocurrida en septiembre de 2026, fecha en que un juez canceló una audiencia previa debido a que Garduño intentó conectarse por videoconferencia en lugar de acudir presencialmente.

A su llegada a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, manifestantes recibieron al ex funcionario con consignas y reclamos.

Entre gritos de “¡Asesino!, ¡Que no se te olvide! y ¡Queremos justicia!”, la protesta incluyó un conteo numérico y exigencias específicas como ¡Faltan 40 personas! y ¡Justicia para Tiva!”.

Al ser abordado por los medios de comunicación, su abogado defensor, Rodolfo Pérez Velázquez, integrante del despacho Pérez Velázquez y Armada de la Ciudad de México, la defensa argumentó que se han cubierto todos los requisitos fijados por el juez de control en la sentencia condicional del 24 de enero del año pasado, afirmando que se cumplió con la indemnización a las víctimas y las disculpas correspondientes.

No obstante, Pérez Velázquez advirtió que la resolución depende de un amparo promovido por las víctimas.

Explicó que el juez evaluará si dicho amparo frena el dictamen de cumplimiento en esta jornada o si será necesario esperar a que se resuelva dicho recurso para celebrar una posterior audiencia.

¿Quién es Francisco Garduño?

A principios de este año, Francisco Garduño fue nombrado como Director General de Centros de Formación para el Trabajo, los cuales están apegados a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior.

En el mes de abril del pasado año, Francisco Garduño dejó su cargo como titular del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, durante sus labores, ocurrió el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo del 2023, en el que fallecieron 40 personas.

Francisco Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez. En enero de 2025, un juez concedió la suspensión condicional del proceso por un periodo de 18 meses, además del cumplimiento de ciertas condiciones.

Cuatro meses después, en abril, se hizo oficial la salida de Garduño al frente del INM, y su cargo fue ocupado por Sergio Salomón, exgobernador del estado de Puebla.

Como parte de las condiciones impuestas por el juez, el excomisionado del INM ofreció disculpas públicas por la tragedia en la estación migratoria.

“Ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento causado a ustedes y su familia que vieron cambiar su vida para siempre a las víctimas, sobrevivientes y lesionados (…) Reconozco que estos hechos son inaceptables”, señaló en su mensaje público.

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