Blanca Cruz, evitó pronunciarse a favor o en contra. Foto: Cuartoscuro

Los consejeros electorales Carla Humphrey y Uuc-kib Espadas rechazaron la propuesta de cuatro expresidentes del IFE y del INE para renovar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Espadas calificó el planteamiento como una “tontería”, mientras que Humphrey lo consideró “absolutamente irresponsable”.

Las declaraciones se dieron este 19 de noviembre, luego de que José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova llamaran a sustituir a varias de las consejerías que actualmente integran el Consejo General del INE.

Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey rechazan cambios en el INE

El consejero Uuc-kib Espadas cuestionó la seriedad de la propuesta de los cuatro expresidentes y descartó responder a los señalamientos sobre la integración del organismo electoral.

“Si acusa alguien de indigno a alguien que lo diga, yo no tengo nada qué responder a esa tontería”, expresó.

Al preguntarle si tomaría en serio el planteamiento, respondió: “¿Por qué lo voy a tomar en serio? No es seria la propuesta”.

Por su parte, Carla Humphrey consideró irresponsable plantear una renovación del Consejo General en este momento, al recordar que el instituto ha trabajado con una integración incompleta en otros periodos.

“Me parece absolutamente irresponsable, este instituto ha funcionado de manera incompleta en otros periodos, no es la primera vez”, señaló.

La consejera destacó que una de las características de los órganos colegiados es que las decisiones no dependen de una sola persona.

INE necesita estabilidad rumbo a las elecciones de 2027

El rechazo de ambos consejeros ocurre cuando faltan menos de 200 días para la jornada electoral de 2027, por lo que señalaron la importancia de mantener la estabilidad del organismo.

Humphrey insistió en que no comparte la posibilidad de realizar una renovación total del Consejo General en esta etapa.

“Hablar de una renovación total en este momento me parece que no puede ser compartida”, afirmó.

Blanca Cruz respeta postura de expresidentes y consejeros

En contraste, la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, evitó pronunciarse a favor o en contra de la propuesta.

Se mostró respetuosa tanto de las opiniones de los cuatro expresidentes como de las respuestas de sus compañeros del Consejo General, conocido como la Herradura de la Democracia.

“Respeto la opinión que hayan emitido mis colegas que ya se han pronunciado, también respeto la opinión que hayan emitido los expresidentes, me parece que yo no tendría ningún argumento qué esgrimir al respecto”, declaró.

De esta manera, las consejerías expresaron distintas posturas ante el llamado para modificar la integración del Consejo General del INE, en medio de los preparativos para las elecciones de 2027.

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