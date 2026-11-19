Árboles de Navidad. Foto: Uno TV

Los árboles de Navidad naturales ya están a la venta en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Productores de la zona ofrecen ejemplares de Oyamel y Ayacahuite, también conocido como Vikingo, con distintos tamaños y precios para esta temporada decembrina.

Árboles de Navidad que tardan años en crecer

En esta zona del Ajusco, 18 productores tienen disponibles árboles de Navidad en una superficie de 39 hectáreas. Cada ejemplar requiere varios años de cuidados antes de llegar a los hogares mexicanos.

Marcial Gómez Álvarez, productor de árboles de Navidad en el Ajusco, explicó que su plantación cuenta con ambas especies y que el Vikingo tarda alrededor de siete años en estar listo para su venta.

Por su parte, Antonio Eslava, también productor de la zona, señaló que el Oyamel es el árbol que más buscan los compradores.

El tiempo de crecimiento para alcanzar una altura de entre metro y medio y dos metros es de cinco a seis años, aunque el mantenimiento de las parcelas se realiza de manera constante.

¿Cuánto cuestan los árboles de Navidad en el Ajusco?

Los precios dependen de la especie y la altura del ejemplar. Los árboles disponibles en su plantación tienen costos de entre:

Mil 500 y 2 mil pesos

También hay ejemplares de mayor tamaño. El productor indicó que cuenta con árboles Vikingo de hasta 4 metros, cuyo precio alcanza los 2 mil 500 pesos.

Once estados producen árboles de Navidad

La producción de árboles naturales no se limita a la Ciudad de México. Esther Sandoval Palacios, titular de la Oficina de Representación Estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la capital, informó que para 2026 se estima una producción de 200 mil árboles en 11 entidades federativas.

“Estimamos una producción de 200 mil árboles a nivel nacional en 11 entidades federativas sobre todo en la zona centro del país. Aquí en la Ciudad de México estamos estimando una producción de más de 23 mil árboles”.

Estas plantaciones también generan alrededor de mil 100 empleos directos e indirectos y cuentan con certificación de la Conafor.

Además de ofrecer una alternativa para las familias durante las fiestas decembrinas, las plantaciones brindan servicios ambientales, como protección del suelo, captura de carbono y filtración de agua.

¿Hasta cuándo puedes comprar tu árbol de Navidad?

La venta de árboles en el Ajusco se realiza todos los días, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, hasta el próximo 23 de diciembre.

Una vez que terminen las fiestas, quienes compren un árbol natural pueden llevarlo de regreso a la plantación para que sea aprovechado y convertido en composta.

Así, los árboles que acompañaron la Navidad pueden tener un segundo uso y regresar al ciclo natural.

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