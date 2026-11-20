Starship de SpaceX dejó restos en playas mexicanas. Foto: AFP | @PROFEPA_Mx

SpaceX, a través de una publicación en redes sociales, respondió a los señalamientos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que pidió a la empresa hacerse cargo de su basura espacial en territorio mexicano.

La empresa de Elon Musk aseguró que movilizó a especialistas para identificar y liderar los trabajos de limpieza tan pronto como recibió informes de que había desechos o basura de su nave en territorio mexicano, tras su lanzamiento del viernes 13 de noviembre.

Aseguró que se encuentra en contacto con el Gobierno de México y a la espera de indicaciones para “enviar apoyo si las autoridades en México nos indican que realmente es necesario”.

Mencionó que sus socios en el terreno informaron que encontraron muy pocos desechos durante los recorridos que hicieron en la playa.

Asimismo, aseguró que la “pequeña cantidad encontrada no está claramente relacionada con las operaciones de SpaceX”.

On Starship’s 15th flight last week, the Super Heavy booster correctly performed a safe abort when returning for a catch and ended its mission with a splashdown in the water off the coast of Starbase. Following splashdown, SpaceX recovery teams were immediately onsite to safe the… https://t.co/ERtoYN9tcU — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2026

SpaceX dice que mienten en redes sociales sobre la basura en Tamaulipas

La empresa dijo que “la mayoría de las publicaciones en redes sociales en línea que afirman la existencia de desechos generalizados y daños son fabricaciones completas o intencionalmente engañosas”.

También reiteró que pruebas independientes realizadas a materiales dentro de Starship y el propulsor Super Heavy, incluidos análisis de toxicidad, confirman que no representan riesgos químicos, biológicos o toxicológicos.

Además, aseguró que Starship está diseñada para ser completamente reutilizable, con misiones futuras que planean devolver todo el hardware al sitio de lanzamiento para su captura y reutilización.

“SpaceX es la única, ya sea empresa o país, que ha demostrado que esta capacidad es ahora posible”, concluyó.

¿Qué dijo Profepa de la basura espacial de SpaceX?

Respecto a los reportes relacionados con la explosión de Space X en la frontera con México el pasado 13 de noviembre, la Profepa informa:

🔹 En este momento, inspectores de la Profepa se encuentran en Playa Bagdad, para identificar los residuos que comenzaron a llegar a aguas… pic.twitter.com/lrnMxEutwV — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) November 17, 2026

Profepa aseguró el 17 de noviembre que SpaceX deberá hacerse responsable de la basura espacial encontrada en Playa Bagdad, Tamaulipas, tras la decimoquinta prueba de vuelo del cohete Starship.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se ha encargado de la recolección de residuos junto con Conibio Global.

Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global, aseguró a Unotv.com que seguirán con la recuperación de los materiales a pesar del alto oleaje en la zona, para evitar una mayor contaminación ambiental.

Profepa indicó que sus inspectores acudieron a Playa Bagdad para identificar los residuos que comenzaron a llegar a aguas mexicanas.

“La CONANP y Conibio han comenzado ya la recolección de los residuos, que serán asegurados por la PROFEPA, y se pedirá a la empresa que se haga responsable de ellos”. Profepa

La procuraduría indicó que trabaja en conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y que ha mantenido presencia en la zona con vigilancia desde que se llevó a cabo la explosión sobre el Golfo de México el 13 de noviembre.

También exhortó a la población a no manipular los materiales y reportar cualquier hallazgo a través de los siguientes canales:

Lada nacional: 800-PROFEPA

Oficina de Representación en Tamaulipas: 834-312-8663

Correo electrónico: denuncias@profepa.gob.mx

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