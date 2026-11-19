El repunte del dólar inició el 10 de noviembre. Foto: Reuters

El peso mexicano rompió este jueves la barrera de las 19 unidades por dólar, luego de que el Banco de México (Banxico) publicó la minuta de su más reciente reunión de política monetaria. La divisa extendió las fuertes pérdidas registradas durante la jornada anterior.

En la recta final de las operaciones, el tipo de cambio se ubicaba en 19.0859 pesos por dólar, para finalizar en 19.0270 anunciado por Banxico, lo que representó una depreciación de 1.32%. El movimiento ocurrió ante el temor de que se reduzca aún más la diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos.

Peso mexicano alcanza su nivel más débil desde junio de 2025

Durante la sesión del jueves, el dólar llegó a cotizar en 19.1390 pesos, un nivel que no se observaba desde junio de 2025.

La caída se sumó a las pérdidas del miércoles, cuando la moneda mexicana registró una depreciación superior al 2%.

Entre los principales datos de la jornada destacan:

19.0859 pesos por dólar: cotización en la recta final de las operaciones.

cotización en la recta final de las operaciones. 1.32%: depreciación del peso durante el jueves.

depreciación del peso durante el jueves. 19.1390 pesos por dólar: nivel máximo alcanzado por el tipo de cambio durante la sesión.

nivel máximo alcanzado por el tipo de cambio durante la sesión. Más de 2%: caída registrada en la jornada anterior.

caída registrada en la jornada anterior. Junio de 2025: última vez que el peso había alcanzado un nivel similar.

¿Qué dijo Banxico sobre la debilidad del peso?

La minuta de la última reunión del Banco de México mostró que la mayoría de los integrantes de su Junta de Gobierno consideró que la reciente debilidad del peso tendría un efecto limitado sobre la inflación. Esta evaluación se relaciona con las condiciones de holgura de la economía mexicana, que podrían reducir el impacto del encarecimiento del dólar sobre los precios.

El documento corresponde a la decisión del 5 de noviembre, cuando el banco central redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos

¿Por qué la reducción de tasas afecta al peso mexicano?

La decisión de Banxico disminuyó el atractivo de las operaciones conocidas como carry trade, una estrategia de inversión que durante años ha favorecido a la moneda mexicana.

Esta operación consiste en aprovechar las diferencias entre las tasas de interés de distintos países para buscar mayores rendimientos.

Cuando se reduce la diferencia entre las tasas de México y Estados Unidos, estas operaciones pueden perder atractivo.

La preocupación por una nueva reducción de ese diferencial coincidió con la depreciación del peso, que acumuló dos jornadas consecutivas de fuertes pérdidas frente al dólar.

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