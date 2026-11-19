Millones de dólares ha costado la guerra a EE. UU. Foto: Reuters

La guerra contra Irán le ha costado a Estados Unidos 48 mil 300 millones de dólares desde que, junto con Israel, lanzó los ataques que desencadenaron el conflicto a finales de febrero. La cifra fue presentada por un funcionario del Pentágono durante una audiencia ante congresistas el jueves.

El monto representa un incremento de aproximadamente 26% respecto a una estimación anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculaba el costo de la guerra en 38 mil millones de dólares hasta el 1 de agosto.

¿En qué ha gastado Estados Unidos durante la guerra?

Arthur Miller, subcontralor adjunto del Pentágono, informó que el gasto acumulado hasta el 13 de noviembre ascendía a 48 mil 300 millones de dólares.

“Esa cifra incluye municiones, costos de sustitución de equipos y costos operativos”, explicó Miller durante una audiencia relacionada con su nominación como subsecretario de la Marina para la gestión financiera.

Sin embargo, el cálculo no contempla todos los daños derivados del conflicto. El funcionario señaló que la cantidad no incluye las afectaciones a las bases militares estadounidenses en Medio Oriente, algunas de las cuales han sido alcanzadas por ataques iraníes con drones y misiles.

Tampoco considera las pérdidas y consecuencias económicas que la guerra ha provocado a escala mundial.

Conflicto afecta el comercio y el transporte de petróleo

La guerra también ha generado presiones sobre el comercio internacional y el suministro energético. Irán intenta bloquear el transporte comercial a través del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el traslado de petróleo.

A esta situación se suman los ataques de los aliados hutíes de Irán en Yemen contra infraestructura petrolera y embarcaciones en rutas marítimas de Arabia Saudita.

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