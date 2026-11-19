“La Güera de las Estrellas” compartió sus horóscopos del 19 al 26 de noviembre de 2026, con predicciones para los 12 signos del zodiaco. Durante esta semana, algunos recibirán noticias relacionadas con dinero que daban por perdido, mientras que otros tendrán oportunidades en el amor, el trabajo y los proyectos personales.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal.

Horóscopos del 19 al 26 de noviembre de 2026

Aries

A las personas nacidas bajo este signo les podría llegar un dinero que daban por perdido o que se había retrasado. Además, recibirán una noticia que les provocará una sonrisa.

Tauro

El amor estará presente para Tauro. La Güera de las Estrellas señala que podrían buscarte porque te extrañan. También surgirán nuevas oportunidades y otras que parecían haber quedado en el pasado.

Géminis

La Luna estará en este signo, por lo que será un periodo favorable para destacar, ser escuchado y recibir contratos. También podrían llegar pagos pendientes y oportunidades que impulsen el éxito profesional.

Cáncer

Es momento de dejar atrás la tristeza y las preocupaciones. Para Cáncer se avecina una etapa de paz en el hogar y una bendición relacionada con la familia.

Leo

Después de un periodo complicado, Leo tendrá la oportunidad de destacar. Llegarán reconocimientos, invitaciones y momentos en los que podrá demostrar sus capacidades. El éxito y la buena energía volverán a acompañarlo.

Virgo

Las preocupaciones comenzarán a quedar atrás y llegará una etapa de mayor estabilidad. Las buenas noticias estarán relacionadas principalmente con el trabajo, la vida profesional y la economía. También podría recibir dinero extra.

Libra

El amor, los abrazos y la tranquilidad estarán presentes para Libra. La predicción también señala la llegada de dinero y una etapa favorable tanto en las relaciones personales como en la economía.

Escorpión

Después de atravesar momentos difíciles, Escorpión tendrá la oportunidad de renacer. La Güera de las Estrellas anticipa una etapa de prosperidad económica, amor de pareja y fortalecimiento del amor propio.

Sagitario

Se abrirán nuevos caminos para Sagitario. Podrían presentarse viajes, avances en documentos, trámites y ventas. En el amor también llegará una oportunidad para encontrar una relación positiva.

Capricornio

El esfuerzo de Capricornio finalmente será reconocido. Podrían llegar pagos, ascensos y mayor respeto en el ámbito profesional. Será una etapa para consolidar su posición y cosechar los resultados de su trabajo.

Acuario

Las ideas de Acuario comenzarán a destacar y podrían marcar un cambio importante en su vida. También llegarán nuevas amistades que abrirán puertas y oportunidades. Los acuerdos y proyectos tendrán un panorama favorable.

Piscis

Los sueños de Piscis podrían comenzar a cumplirse. De acuerdo con la predicción, aquello que perdió y por lo que sufrió podría convertirse en una nueva bendición.

¿Qué mensaje dejó La Güera de las Estrellas para esta semana?

Al finalizar sus predicciones, La Güera de las Estrellas habló sobre la Luna llena y aseguró que este fenómeno no llega para asustar, sino para traer recompensas y aquello que las personas han estado esperando.

Por ello, invitó a sus seguidores a pedir con fe, decretar y manifestar cosas positivas para recibirlas con los brazos abiertos.

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