“La Puerta del Paraíso” fue traída desde Italia | Foto: Museo Soumaya

“La Puerta del Paraíso“, obra monumental de Lorenzo Ghiberti, es la más reciente adquisición del Museo Soumaya de Plaza Carso, que trajo la pieza desde Florencia, Italia, pasando por el Estrecho de Gibraltar hasta llegar a Veracruz y, finalmente, a la Ciudad de México.

Un grupo de 126 personas participó en el proceso que terminó este miércoles, cuando se montó la puerta de 6 metros y 8 toneladas con 700 kilogramos, según dijo Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Soumaya, en entrevista con Unotv.com.

¿Cómo se trajo “La Puerta del Paraíso” a México?

La interpretación moderna de “La Puerta del Paraíso” se hizo en Florencia por la Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli, con la aprobación del Ministerio de Cultura de Italia.

Este ejemplar es un vaciado en bronce con un recubrimiento de oro, el cual se adhiere a través de una técnica moderna conocida como electrodeposición.

La pieza salió de Florencia para cruzar el Mediterráneo, pasar por Gibraltar y emprender una ruta oceánica hasta llegar a Veracruz y, a partir de ahí, comenzar su traslado por tierra hasta la Ciudad de México, según Alfonso Miranda Márquez.

El Museo Soumaya develó su nueva adquisición este miércoles; sin embargo, pasó 72 horas sometida a trabajos de ingenieria y estudio de sus dimensiones antes de poder levantarla junto a obras como “La Piedad” y “La Puerta del Infierno“.

El director del Museo Soumaya recordó que todo empezó con un grupo de 126 personas que asumieron el reto de presentar “La Puerta del Paraíso” ante los ojos mexicanos.

Montando una obra de 8 toneladas y 6 metros en el Museo Soumaya

Aunque “La Puerta del Paraíso” mide 6 metros y tiene un peso de 8.7 toneladas, no llegó a México completamente montada, según reveló Alfonso Miranda Márquez a Uno TV.

“Es un peso considerable, pero no es un solo bloque”. Alfonso Miranda Márquez, director de Museo Soumaya

Ya puedes visitar la Puerta del Paraíso en el Museo Soumaya | Foto: Uno TV

La obra cuenta con 10 fragmentos y cada uno llegó en un espacio distinto; por otro lado, la trabe y la base llegaron en otro contenedor. “Fueron tres contenedores en total“, aseguró Miranda Márquez.

La caja con las diferentes partes de la prueba entró al Museo Soumaya con la ayuda de una grúa y, ya adentro del recinto, un equipo multitudinario procedió a la tarea de montaje pieza por pieza.

¿Cuándo y dónde ver “La Puerta del Paraíso” en CDMX?

Las autoridades del Museo Soumaya develaron “La Puerta del Paraíso” este miércoles 18 de noviembre y, un día más tarde, comenzó la exhibición al público en general en el recinto que se encuentra en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, en la Colonia Granada de la Alcaldía Miguel Hidalgo

“La Puerta del Paraíso” formará parte de la exhibición permanente del recinto, por lo que se quedará por tiempo ilimitado junto a otras obras como “El David” y “La Piedad” de Miguel Ángel, así como a “La Puerta del Infierno” de Auguste Rodin.

Los visitantes podrán conocer esta y otras obras durante los 365 días del año en los horarios habituales del museo, de 10:30 a 18:30 horas, dijo Miranda Márquez.

“Vienen tiempos de vacaciones y si tienen la oportunidad de visitar la Ciudad de México, la cita no puede ser otra que todos los museos, pero con especial énfasis en el Soumaya, en todas sus sedes, incluyendo la sede de Plaza Carso, ahora con ‘La Puerta del Paraíso‘“. Alfonso Miranda Márquez, director de Museo Soumaya

Foto: Alfredo Narváez

El Museo Soumaya de la Ciudad de México es una de las pocas ciudades del mundo que exhiben una interpretación moderna de “La Puerta del Paraíso“, junto a:

Montevideo, Uruguay

Budapest, Hungría

Kansas City, Estados Unidos

San Francisco, Estados Unidos

El director del Museo Soumaya también consideró que la exposición de “La Puerta del Paraíso” en México, no es solo un recordatorio de mensajes como la unidad, sino que también ayuda a los visitantes a ser un poco más humanos.

“Nos hace más sensibles, más humanos y que proyectemos esto con retos de entendimiento; nos lleva a comprendernos y ser empáticos. Que este sea el detonante para que ocurra el diálogo en esperanza y en vida”.Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Soumaya

Y agregó: “Esta puerta es un ideal de libertad, también de comunidad, de civismo, de oportunidad de entendernos”.

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