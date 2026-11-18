Pago de pensiones y programas del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 18 de noviembre de 2026 continúa el depósito de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, hoy corresponde el pago a quienes tienen un primer apellido que comienza con la letra M, mediante su tarjeta del Banco del Bienestar.

Los adultos mayores reciben 6 mil 400 pesos por el bimestre noviembre-diciembre.

Si todavía no recibes tu dinero, revisa qué día te corresponde, porque los depósitos continuarán hasta el viernes 27 de noviembre.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar hoy 18 de noviembre?

Este miércoles 18 de noviembre corresponde el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra M.

La Secretaría de Bienestar asignó dos fechas para esta letra:

Martes 17 de noviembre

Miércoles 18 de noviembre

Esto significa que ambos días están destinados a los apellidos con M, por lo que es importante consultar el saldo de la cuenta para verificar si el dinero ya fue depositado.

Los pagos se realizan de manera escalonada, según la primera letra del primer apellido, y no todos los beneficiarios reciben el depósito el mismo día.

Calendario de la Pensión Bienestar: ¿qué letras cobran del 19 al 27 de noviembre?

Después de los pagos correspondientes a la letra M, el calendario de noviembre continúa de la siguiente manera:

Fecha Letra del primer apellido Jueves 19 de noviembre N, Ñ, O Viernes 20 de noviembre P, Q Lunes 23 y martes 24 de noviembre R Miércoles 25 de noviembre S Jueves 26 de noviembre T, U, V Viernes 27 de noviembre W, X, Y, Z

El viernes 27 de noviembre termina el calendario de depósitos correspondiente al último bimestre de 2026.

¿Cuánto depositan de la Pensión Bienestar en noviembre de 2026?

Las personas adultas mayores reciben 6 mil 400 pesos, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre.

El calendario también contempla los depósitos de otros Programas para el Bienestar, con los siguientes montos:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Estas cantidades corresponden a los apoyos bimestrales de cada programa.

¿Cómo saber si ya depositaron la Pensión Bienestar?

Si tu apellido aparece entre las letras programadas, puedes consultar si ya recibiste el depósito mediante los canales del Banco del Bienestar.

Las opciones mencionadas por la Secretaría de Bienestar son:

Consultar el saldo desde la aplicación bancaria

Revisar el saldo en un cajero automático del Banco del Bienestar

No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Los recursos permanecen disponibles en la cuenta, por lo que puedes disponer de ellos posteriormente.

¿Cuándo terminan los pagos de la Pensión Bienestar en noviembre?

La dispersión del bimestre noviembre-diciembre comenzó el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 de noviembre de 2026.

Tras la pausa del lunes 16 de noviembre, los depósitos se reanudaron el martes 17 para los apellidos con M y continúan este miércoles 18.

Si tu primer apellido comienza con alguna de las letras restantes, revisa el calendario para conocer la fecha asignada y consulta tu saldo para confirmar que el apoyo ya está disponible.

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