Black Friday 2026. Foto: Envato.

Si estás esperando el Black Friday para comprar una computadora, cambiar tu celular o adelantar los regalos de Navidad, hay algo que debes saber: el viernes 27 de noviembre no necesariamente tendrá los precios más bajos. En Estados Unidos, las tiendas ya comenzaron a lanzar promociones y algunos descuentos podrían mejorar durante el Cyber Monday, el 30 de noviembre, o incluso desaparecer antes.

Este año hay otro problema para el bolsillo. La electrónica llega a la temporada de ofertas con precios presionados por el encarecimiento de componentes como la memoria RAM. Así que ver una etiqueta con 40% de descuento no significa necesariamente que estés frente a una verdadera oportunidad.

¿Qué productos podrían tener mejores descuentos después del Black Friday?

No todas las categorías siguen el mismo calendario de ofertas. De acuerdo con las recomendaciones de T-Mobile sobre cómo encontrar promociones durante el Black Friday 2026, conviene comparar las rebajas de toda la temporada y no concentrar las compras en un solo día.

Estas son algunas categorías que vale la pena vigilar:

Computadoras y laptops: espera al Cyber Monday

Si necesitas una computadora portátil o de escritorio, no te apresures a comprarla el viernes negro. El Cyber Monday, que se celebrará el lunes 30 de noviembre, suele concentrar promociones importantes en tecnología y compras por internet.

La competencia entre tiendas puede provocar que algunos modelos tengan descuentos más atractivos después del fin de semana. Sin embargo, este año hay una complicación: la escasez de memoria RAM relacionada con la demanda de la industria de inteligencia artificial.

Un análisis publicado por WIRED el 16 de noviembre advierte que las laptops, computadoras y unidades SSD podrían tener rebajas menos generosas que en temporadas anteriores.

Celulares y tablets: compara antes de pagar

Los teléfonos inteligentes y las tablets tampoco tienen garantizado un descuento espectacular.

Según WIRED, el aumento de costos en componentes tecnológicos ya está afectando a dispositivos de consumo. Incluso Amazon incrementó los precios de algunos modelos recientes de Kindle, tablets y altavoces Echo.

Esto significa que una promoción puede parecer atractiva frente al precio actual, aunque el producto haya subido de costo antes de la temporada de descuentos.

Juguetes: las ofertas pueden aparecer antes del viernes negro

Si tienes hijos y quieres adelantar los regalos navideños, no necesitas esperar hasta el 27 de noviembre.

Las tiendas suelen lanzar promociones anticipadas en juguetes durante las semanas previas. El riesgo de esperar demasiado es que algunos artículos populares se agoten antes de Navidad.

Aspiradoras robot y audífonos: podrían ofrecer mejores oportunidades

Aquí aparece una categoría interesante. Los artículos que dependen menos de componentes de memoria costosos podrían mantener precios más competitivos.

WIRED destaca precisamente a las aspiradoras robot y los audífonos como productos que podrían ofrecer descuentos más atractivos durante esta temporada.

¿Por qué el Black Friday 2026 podría ser más caro?

La industria tecnológica enfrenta una presión particular por la demanda de memoria RAM que requiere el desarrollo de inteligencia artificial.

Los centros de datos necesitan grandes cantidades de estos componentes y esa demanda está repercutiendo en otros segmentos del mercado electrónico. Jitesh Ubrani, director de Investigación de Dispositivos de Consumo de IDC, explicó a WIRED que el encarecimiento podría extenderse hasta 2027 e incluso 2028.

Black Friday, Cyber Monday y Buen Fin. Foto: Cuartoscuro | AFP

Para los consumidores, esto significa que no necesariamente encontrarán las mismas rebajas que en años anteriores. Algunos productos podrían tener descuentos, pero sobre precios de referencia más elevados.

¿Cómo encontrar las verdaderas ofertas del Black Friday en Estados Unidos?

La mejor estrategia no consiste en comprar todo el mismo día. Conviene seguir los precios y comparar las promociones de diferentes comercios.

La guía de T-Mobile sobre el Black Friday recomienda revisar las ofertas y las condiciones de cada tienda. También es importante comprobar si el descuento requiere una membresía o una compra adicional.

Antes de pagar, toma en cuenta estas recomendaciones:

Compara el precio histórico: herramientas como CamelCamelCamel permiten revisar cuánto costaba anteriormente un producto en Amazon

herramientas como CamelCamelCamel permiten revisar cuánto costaba anteriormente un producto en Amazon Revisa el Cyber Monday: especialmente si buscas computadoras, laptops y dispositivos electrónicos

especialmente si buscas computadoras, laptops y dispositivos electrónicos No descartes las ofertas anticipadas: algunos artículos pueden alcanzar buenos precios antes del 27 de noviembre

algunos artículos pueden alcanzar buenos precios antes del 27 de noviembre Comprueba el modelo exacto: dos computadoras de la misma marca pueden tener diferente memoria, procesador y almacenamiento

dos computadoras de la misma marca pueden tener diferente memoria, procesador y almacenamiento Revisa las devoluciones: una promoción no siempre compensa si la tienda tiene condiciones poco favorables

El Black Friday sigue siendo una de las fechas comerciales más importantes de Estados Unidos, pero este año conviene comprar con más cabeza que entusiasmo. Si tienes un producto específico en mente, no te dejes llevar por el porcentaje que aparece en la etiqueta. A veces, esperar tres días puede ayudarte a ahorrar; otras veces, encontrar una buena promoción anticipada y aprovecharla será la decisión más inteligente.

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