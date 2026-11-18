Evita contratiempos antes de viajar. Foto: Cuartoscuro

Si estás planeando salir de vacaciones al extranjero y necesitas renovar tu pasaporte mexicano, es importante que revises cuánto cuesta el trámite y qué documentos debes presentar. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite renovar este documento antes de que venza, por lo que no necesitas esperar hasta el último momento para iniciar el procedimiento.

El costo depende de la vigencia que elijas: tres, seis o 10 años. Además, las tarifas pueden actualizarse cada año, por lo que conviene consultar los precios oficiales antes de efectuar el pago.

¿Cuánto cuesta renovar el pasaporte mexicano en 2026?

De acuerdo con las tarifas publicadas por la SRE, los precios para renovar el pasaporte mexicano durante 2026 son los siguientes:

Vigencia Costo 1 año* 920 pesos 3 años 1,795 pesos 6 años 2,440 pesos 10 años 4,280 pesos

Estos precios aplican tanto para quienes tramitan el documento por primera vez como para quienes necesitan renovarlo. El monto depende de la vigencia seleccionada y no aumenta por realizar el trámite antes de la fecha de vencimiento.

¿Quiénes pueden obtener 50% de descuento?

La Secretaría de Relaciones Exteriores contempla un descuento del 50% en el costo del pasaporte para determinados grupos de personas:

Adultos mayores de 60 años.

Personas con discapacidad comprobada.

Trabajadores agrícolas temporales que viajen a Canadá, bajo las condiciones establecidas por la SRE.

Con este beneficio, los precios quedan de la siguiente manera:

Vigencia Precio con descuento 1 año 460 pesos 3 años 900 pesos 6 años 1,220 pesos 10 años 2,140 pesos

El descuento de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas. Gobierno de México

¿Se puede renovar el pasaporte antes de que venza?

La SRE permite renovar el pasaporte mexicano antes de que termine su vigencia, por lo que no es necesario esperar a que esté vencido para solicitar uno nuevo.

Recuerda que una persona no puede tener más de un pasaporte vigente al mismo tiempo. Si el documento presenta daños o ya no tiene espacios disponibles para visas, también es posible solicitar su renovación, siempre que se presente físicamente durante la cita. Gobierno de México

¿Qué documentos necesitas para renovar el pasaporte?

Para realizar el trámite, primero debes agendar una cita y preparar la documentación solicitada. Entre los documentos que se deben presentar están:

Pasaporte anterior en original.

Comprobante de pago de derechos.

Confirmación de la cita.

Identificación oficial vigente, cuando corresponda conforme a los requisitos del trámite.

En caso de que el pasaporte haya sido robado, extraviado o se encuentre deteriorado, pueden solicitarse documentos adicionales.

¿Cómo agendar una cita para renovar el pasaporte mexicano?

La cita se puede programar a través de los canales oficiales de la SRE:

Internet: mediante el portal citas.sre.gob.mx.

Teléfono: 55 8932 4827, de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.

Así que, si tienes vacaciones en puerta, revisa la vigencia de tu pasaporte y anticipa la renovación para evitar contratiempos antes de viajar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.