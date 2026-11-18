El mensaje está concebido como una especie de cápsula del tiempo. Foto: NASA

La sonda Voyager 1 de la NASA alcanzó una distancia de un día luz de la Tierra durante la madrugada de este miércoles luego de 50 años de su lanzamiento.

Con este hito, se convirtió en el objeto de fabricación humana más distante de nuestro planeta, al encontrarse a unos 26 mil millones de kilómetros, según la agencia espacial.

Sin embargo, más allá de la distancia que ha recorrido, hay otro aspecto histórico que vale la pena conocer: el mensaje de la humanidad que la sonda lleva a bordo para una posible civilización extraterrestre que algún día encuentre el vehículo.

Esta información está grabada en un disco dorado, parecido a un disco musical de acetato. En Unotv.com te contamos qué contiene y cuál es el mensaje que la humanidad decidió enviar al espacio.

El disco de oro de la Voyager: ¿cómo está hecho?

El mensaje que la humanidad envió a bordo de las sondas Voyager 1 y 2 fue concebido como una especie de cápsula del tiempo. La intención de la NASA era compartir la historia de nuestro mundo con posibles civilizaciones extraterrestres que algún día pudieran encontrar estos vehículos.

La idea retomó un antecedente de las misiones Pioneer 10 y 11, que llevaban pequeñas placas metálicas con información sobre su origen. Sin embargo, para las Voyager se preparó un mensaje mucho más amplio, grabado en un disco fonográfico de cobre bañado en oro, con un diámetro de 30.5 centímetros.

Además, cuenta con una cubierta protectora que incluye instrucciones para reproducir el disco, así como otros detalles interesantes. En ella aparece un dibujo del disco y de la aguja necesaria para reproducirlo, así como indicaciones sobre la velocidad de reproducción y el tiempo que dura cada lado: aproximadamente una hora.

También incluye un mapa que muestra la ubicación del sistema solar con respecto a 14 púlsares, estrellas de neutrones que emiten señales periódicas. Esta referencia permitiría a quien encuentre la sonda identificar de dónde proviene el mensaje.

Otro elemento curioso es que la cubierta tiene una pequeña muestra de uranio 238. Debido a que este material se desintegra a un ritmo conocido, su composición puede funcionar como una especie de reloj radiactivo para calcular cuánto tiempo ha transcurrido desde que fue colocado en la nave.

Así, el disco de oro no sólo lleva un mensaje sobre la humanidad: también incluye las indicaciones necesarias para que alguien, en algún lugar del universo, pueda intentar descifrarlo.

¿Cuál es el mensaje dentro del disco de oro?

Los discos dorados de las sondas Voyager contiene una selección de imágenes y sonidos que buscan representar la vida y la diversidad cultural de nuestro planeta. En total, reúne 115 imágenes, sonidos de la naturaleza, música de distintas partes del mundo y saludos hablados en 55 idiomas.

El contenido fue seleccionado por un comité encabezado por Carl Sagan, científico y académico de la Universidad de Cornell, junto con un equipo de colaboradores que buscó reunir una muestra de lo que caracteriza a la Tierra y a sus habitantes.

Entre los sonidos grabados se encuentran el oleaje del mar, el viento, los truenos, el canto de las aves y las vocalizaciones de ballenas y otros animales. A estos registros se sumaron saludos de personas de diferentes lugares del mundo, con los que se buscó mostrar la variedad de lenguas que se hablan en nuestro planeta.

Los mensajes comienzan con el acadio, una lengua que se hablaba en la antigua Mesopotamia hace unos 6 mil años, y terminan con el wu, una variedad del chino. También se incluyeron mensajes del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kurt Waldheim.

La música ocupa otro espacio importante del disco, con una selección de aproximadamente 90 minutos que reúne composiciones clásicas de Oriente y Occidente, además de piezas de distintas tradiciones musicales. De esta manera, el mensaje no sólo presenta sonidos cotidianos de la Tierra, sino también algunas de las expresiones culturales creadas por sus habitantes.

Sin embargo, el propósito del disco de oro no era garantizar que alguien fuera a encontrarlo, sino dejar una representación de nuestro planeta en el espacio.

El propio Carl Sagan explicó esta idea al hablar sobre el lanzamiento de las sondas.

“Solo si existen civilizaciones espaciales avanzadas en el espacio interestelar, encontrarán las naves espaciales y reproducirán el disco. Aun así, el lanzamiento de esta ‘botella’ al ‘océano’ cósmico es un mensaje muy esperanzador sobre la vida en este planeta”, mencionó.

Voyager 1 ya está a un día luz de la Tierra

Alcanzar esta distancia también permite dimensionar lo extenso que es el espacio. Un día luz equivale a la distancia que recorre la luz en 24 horas, por lo que una señal enviada desde la Tierra tarda aproximadamente ese mismo tiempo en llegar a la Voyager 1. La respuesta de la nave también demora alrededor de un día en regresar

La sonda fue lanzada en 1977 junto con su gemela, la Voyager 2. Ambas son las únicas naves espaciales que han llegado al espacio interestelar, es decir, la región que se encuentra más allá de la influencia de la burbuja de viento solar y del campo magnético del Sol.

Aunque llevan casi cinco décadas de viaje, las dos continúan operativas y recopilando información. En el caso de la Voyager 1, algunos instrumentos, como las cámaras, fueron apagados para ahorrar energía; sin embargo, todavía puede estudiar fenómenos que no son visibles, como los campos magnéticos y las características del material que existe entre las estrellas.

De acuerdo con Tiffany Kataria, investigadora de la NASA, los datos que envía la sonda permiten analizar el gas, el polvo y otros materiales que se encuentran en el espacio interestelar.

Las Voyager también han hecho importantes aportaciones al conocimiento del sistema solar exterior, donde se encuentran los planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entre sus hallazgos, las imágenes de Júpiter tomadas por la Voyager 1 permitieron observar sus anillos y estudiar fenómenos meteorológicos extremos en su atmósfera.

Mientras la Voyager 1 continúa su recorrido por el espacio interestelar, el disco de oro permanece a bordo como un mensaje de la humanidad que podría viajar durante miles de años, incluso después de que la misión deje de funcionar.

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