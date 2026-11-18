Reunión Sheinbaum-Trump

Claudia Sheinbaum calificó como positivo el encuentro que sostuvo con Donald Trump en el foro APEC. La presidenta confirmó una nueva reunión para la Cumbre de Líderes del G20 en diciembre.

Cae “El Topo”

Detienen en Zapopan a César Daniel “N”, alias el “Topo”, identificado como presunto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Habría participado en el secuestro del periodista Jaime Barrera.

Clima México

¡No guardes la cobija! Dos frentes fríos y un próximo sistema frontal provocarán lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas en distintas regiones del país desde este miércoles hasta el sábado 21 de noviembre.

Reunión Trump-Xi-Putin

Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se reunirán en el Foro APEC donde abordarán temas como la guerra en Ucrania, el control de armas nucleares, así como tensiones comerciales y tecnológicas.

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