Tres árbitros son agredidos tras partido Foto: Pexels/ilustrativa

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios jugadores del Club Corona presuntamente agredieron a tres árbitros al término de un partido de futbol amateur contra el Club Atlante, en El Salto, Jalisco.

Las agresiones fueron al terminar el partido

La confrontación requirió la intervención de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para controlar la situación y auxiliar a los integrantes del cuerpo arbitral.

De acuerdo con los reportes preliminares, las agresiones comenzaron después de que concluyó el encuentro. En las imágenes se observa a varios futbolistas lanzarse contra los silbantes, quienes intentaban apartarse y protegerse de los golpes.

🚨 Policía municipal rescata a árbitros tras brutal golpiza al terminar un partido en El Salto



La violencia volvió a manchar las canchas locales. Trascendió que jugadores del Club Corona comenzaron una pelea contra los árbitros tras un encuentro deportivo disputado el pasado… pic.twitter.com/8r48LW302q — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) November 17, 2026

¿Cómo fue la agresión contra los árbitros en El Salto?

En el video se observa cómo varios jugadores rodean y golpean a los árbitros en el terreno de juego. En uno de los momentos, uno de los silbantes se quita la camiseta que llevaba puesta mientras intenta defenderse de las agresiones.

La información disponible señala que los tres integrantes del cuerpo arbitral presentaron diversas lesiones y fueron trasladados a una unidad de la Cruz Verde municipal para recibir atención médica.

De manera preliminar, trascendió que uno de los árbitros sufrió una fractura de nariz como consecuencia de los golpes. Sin embargo, no se han difundido detalles oficiales sobre el diagnóstico de los otros dos afectados.

¿Habrá sanciones contra los jugadores del Club Corona?

Tras los hechos, se espera que el comité disciplinario revise el incidente y dé a conocer posibles sanciones durante su reunión del miércoles 18 de noviembre.

Hasta ahora, no se han informado medidas disciplinarias definitivas ni se ha confirmado si existe alguna denuncia formal por las agresiones.

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