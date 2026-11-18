Olga Sana protagoniza desgarrador momento | Foto: Cuartoscuro

Bettyna Salazar, conductora de televisión mejor conocida como “Olga Sana“, compartió el pasado 4 de noviembre que volvió a ser diagnosticada con cáncer de mama y se cortó el cabello en el foro de “Cuéntamelo ya… al fin” junto a sus familiares y compañeros del programa.

Cabe destacar que la presentadora fue diagnosticada con este tipo de cáncer por primera vez hace 11 años y tras superarla por primera vez, anunció que la enfermedad volvió, por lo que se someterá de nueva cuenta a quimioterapias.

“Olga Sana” se rapa en el foro de su programa

Las cuentas oficiales de “Cuéntamelo ya… al fin” compartieron el pasado 14 de noviembre el momento en que se Bettyna Salazar se rapó la cabeza antes de su primera quimioterapia, que tuvo lugar el pasado viernes.

“Gracias por enseñarnos que la verdadera belleza está en el alma y en el valor con el que enfrentas la vida”. Cuéntamelo YA!

Los conductores del programa de televisión se reunieron para ayudarle a cortarse el cabello en la segunda etapa de su lucha contra el cáncer, y le mostraron su respaldo. Al terminar, “Olga Sana” no pudo evitar romper en llanto.

“Son muchos sentimientos, muchos, muchos… el sentir que voy a empezar otra vez lo que ya recorrí. Es un camino pesado, pero estoy con mucha gente que me quiere, así que todo va a salir bien“, dijo con la voz cortada.

Al final, familiares, amigos e integrantes de la producción se unieron para aplaudirle a Bettyna.

Durante la emisión de “Cuéntamelo YA!” de este lunes, los conductores le dedicaron una cápsula a “Olga Sana“, a quien le mandaron un mensaje de apoyo: “Juntos, los momentos especiales se disfrutan más y los momentos difíciles se enfrentan con mucho más amor“.

“Olga Sana” recuerda la importancia de los “chequeos” por el cáncer de mama

Bettyna Salazar suele hablar de su experiencia con el cáncer de mama, que comenzó hace más de una década, y ahora que fue diagnosticada de nuevo, no mantuvo su proceso en secreto.

Según sus palabras, acudió a una revisión anual en el FUCAM, en donde le diagnosticaron un tumor “chiquito”, por lo que debía pasar a un ultrasonido y, posteriormente a una biopsia, definiendo que el cáncer había vuelto.

“Por eso es súper importante checarnos”. Bettyna Salazar “Olga Sana”

La noticia tomó por sorpresa a “Olga Sana“; sin embargo, reconoce que el proceso para enfrentar la enfermedad ha sido rápido, al grado que ya comenzaron sus quimioterapias.

Además, comparó su experiencia con la primera vez que se enfrentó al cáncer: “El de la vez pasada fue un grado dos y ahora ya fue un grado tres. Sin embargo, fue etapa uno y la vez pasada fue etapa dos”.

Cabe destacar que el 7 de noviembre pasado se sometió a una mastectomía, pues se rehusó a la posibilidad de una cirugía conservadora.

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