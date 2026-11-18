¿Qué sigue en el T-MEC? Foto: Reuters

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa vigente, pero su extensión por otros 16 años permanece sin acuerdo. Mientras tanto, México y Estados Unidos mantienen negociaciones para reducir aranceles de hasta 50% sobre acero y aluminio, y de 25% sobre automóviles, además de resolver diferencias comerciales que incluyen reglas de origen y participación de productos chinos en las cadenas productivas.

La próxima revisión anual del tratado está prevista para el 1 de julio de 2027, después de que Washington rechazara extenderlo en sus condiciones actuales durante la revisión conjunta de julio de 2026.

Aunque ambos gobiernos han informado sobre avances en las conversaciones, todavía no anuncian un acuerdo definitivo para reducir los gravámenes ni prolongar la vigencia del tratado.

¿En qué punto está la negociación del T-MEC?

El 1 de julio de 2026, México, Estados Unidos y Canadá celebraron la revisión conjunta contemplada en el artículo 34.7 del T-MEC.

Durante el encuentro, Estados Unidos decidió no aprobar la extensión del tratado por otros 16 años en sus condiciones actuales. México y Canadá respaldaron su continuidad a largo plazo.

La decisión estadounidense no representa la cancelación del acuerdo comercial. El T-MEC mantiene sus disposiciones y beneficios, mientras los tres países continúan las consultas previstas.

En mayo, México y Estados Unidos habían celebrado una primera ronda formal de conversaciones. Entre los asuntos abordados estuvieron las reglas de origen automotrices, el acero, el aluminio y la seguridad económica.

Posteriormente, el 23 de julio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informaron sobre una tercera ronda bilateral.

Las conversaciones incluyeron temas laborales, agrícolas, automotrices, de seguridad económica y servicios de pagos electrónicos.

En octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las negociaciones continuaban, aunque todavía no existía un acuerdo definitivo.

¿Qué aranceles busca reducir México ante Estados Unidos?

Uno de los principales objetivos mexicanos es disminuir los gravámenes estadounidenses que afectan a sectores industriales.

Los aranceles contemplan las siguientes tasas:

Acero: hasta 50% para determinados productos

hasta 50% para determinados productos Aluminio: hasta 50% para determinados productos

hasta 50% para determinados productos Automóviles: arancel nominal de 25%, con tratamientos diferenciados

arancel nominal de 25%, con tratamientos diferenciados Derivados metálicos: tasas variables según el producto, contenido y excepciones aplicables

En el caso automotriz, Estados Unidos permite que determinados vehículos que cumplen las condiciones del T-MEC paguen el gravamen sobre su contenido no estadounidense, previa acreditación.

Por ello, el arancel efectivo no necesariamente equivale al 25% del valor total de cada automóvil mexicano.

En acero y aluminio también existen excepciones y tasas diferenciadas para algunos productos derivados y equipos industriales.

Los aranceles forman parte de medidas comerciales estadounidenses que no desaparecen automáticamente por la vigencia del T-MEC.

México busca negociar su reducción, pero Washington no ha anunciado un acuerdo general para eliminarlos.

De 54 a casi 90 asuntos comerciales: ¿cuántos se han resuelto?

Además de los aranceles, México enfrenta una agenda de planteamientos comerciales formulados por Estados Unidos.

El 21 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Washington había identificado inicialmente 54 asuntos, cifra que posteriormente aumentó a casi 90.

La mandataria explicó que México presentó alternativas para atender las observaciones, aunque algunas solicitudes estadounidenses resultaban incompatibles con la legislación nacional.

Sin embargo, no existe un balance público completo que permita conocer cuántos de esos casi 90 asuntos han quedado formalmente resueltos y aceptados por ambos gobiernos.

Tampoco se ha precisado cuáles condicionan directamente una reducción de aranceles o la extensión del tratado.

Los planteamientos abarcan diferencias comerciales y regulatorias. No deben confundirse con controversias formales presentadas mediante los mecanismos de solución de disputas del T-MEC.

En octubre, Marcelo Ebrard identificó cuatro asuntos prioritarios para México: la industria automotriz, el acero, el aluminio y las investigaciones estadounidenses bajo la Sección 301.

Estas investigaciones permiten a Washington examinar determinadas prácticas comerciales extranjeras y son distintas de las medidas arancelarias justificadas por seguridad nacional bajo la Sección 232.

China y las reglas de origen, entre los temas pendientes

Otro asunto de la negociación es la participación de terceros países en las cadenas de producción norteamericanas.

Estados Unidos busca evitar que empresas de países ajenos al T-MEC aprovechen indebidamente las preferencias comerciales del acuerdo.

Esta preocupación incluye la participación de China en las cadenas de suministro y el cumplimiento de las reglas que determinan el origen de las mercancías.

En la declaración conjunta del 23 de julio, México y Estados Unidos reconocieron la necesidad de fortalecer la manufactura regional y atender el aprovechamiento indebido del tratado por terceros países.

Sin embargo, no se anunció una prohibición general de utilizar componentes chinos en productos fabricados en México.

Las reglas de origen permiten determinar si una mercancía reúne los requisitos para recibir beneficios comerciales, considerando factores como su contenido regional y los procesos productivos.

Hasta ahora, ambos gobiernos no han comunicado una modificación definitiva de esas disposiciones como resultado de las negociaciones de 2026.

¿Cuándo será la próxima revisión del T-MEC y qué sigue?

El mecanismo del tratado establece revisiones anuales cuando los tres países no alcanzan un acuerdo para extender su vigencia.

Después de la decisión de julio de 2026, el siguiente encuentro está previsto para el 1 de julio de 2027.

Antes de esa fecha, Estados Unidos desarrollará un proceso de consulta pública organizado por la Oficina del Representante Comercial (USTR).

Las fechas principales son:

12 de enero de 2027: fecha límite para presentar comentarios y solicitar participación en la audiencia pública estadounidense

fecha límite para presentar comentarios y solicitar participación en la audiencia pública estadounidense 2027, fecha por anunciar: audiencia pública organizada por la USTR

audiencia pública organizada por la USTR 1 de julio de 2027: siguiente revisión anual del T-MEC

siguiente revisión anual del T-MEC 1 de julio de 2036: fecha de terminación prevista si los tres países no acuerdan una extensión

La audiencia estadounidense permitirá recibir opiniones de empresas, organizaciones y otros sectores interesados en el funcionamiento del acuerdo.

Durante la revisión anual, México, Estados Unidos y Canadá podrán reconsiderar la posibilidad de extender el tratado.

La falta de acuerdo en julio de 2027 no provocaría su terminación inmediata, pues el mecanismo contempla nuevas revisiones en los años siguientes.

¿Qué pasará con el T-MEC si no se alcanza un acuerdo?

El tratado contempla una duración inicial de 16 años a partir de su entrada en vigor, el 1 de julio de 2020.

Si los tres países acuerdan extenderlo, su vigencia se prolongará conforme al mecanismo establecido en el artículo 34.7.

En caso contrario, continuará el proceso de revisiones anuales y se mantendrá la fecha de terminación prevista para el 1 de julio de 2036, salvo que posteriormente se alcance un acuerdo.

El T-MEC también contempla un procedimiento de retiro mediante notificación escrita con seis meses de anticipación, independiente del mecanismo de revisión.

Por ahora, el acuerdo continúa funcionando y México mantiene acceso preferencial al mercado estadounidense para las mercancías que cumplen sus requisitos, sin perjuicio de los aranceles adicionales aplicables.

La Secretaría de Economía informó en julio que más del 80% de los productos exportados por México a Estados Unidos continuarían ingresando sin pagar aranceles.

No obstante, los gravámenes sobre acero, aluminio y automóviles, así como las diferencias comerciales pendientes, siguen formando parte de las conversaciones bilaterales.

El próximo paso será conocer si México y Estados Unidos consiguen acuerdos sectoriales antes de julio de 2027 y cuántos de los casi 90 planteamientos estadounidenses quedan efectivamente resueltos.

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