Viridiana Yáñez, nueva titular de TGM. Foto: Gobierno de México

Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue nombrada nueva directora general de Talleres Gráficos de México (TGM), organismo que iniciará una etapa de reestructuración para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y ampliar su participación en la producción de documentación y materiales electorales.

El nombramiento forma parte de los cambios establecidos en un decreto presidencial que también modifica la integración de la Junta de Gobierno de TGM, con la incorporación de representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Yáñez Rivas es doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México, y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

¿Quiénes integrarán la nueva Junta de Gobierno de TGM?

Como parte de la reestructuración, la Junta de Gobierno pasará de cinco a siete integrantes y contará con la participación de representantes externos de instituciones académicas.

Los nuevos integrantes serán:

Por la UNAM: Raúl Juan Contreras Bustamante, licenciado y doctor en Derecho por esa universidad, con un segundo doctorado por la Universidad de Salamanca. Fue director de la Facultad de Derecho durante dos periodos consecutivos, de 2016 a 2024.

Raúl Juan Contreras Bustamante, licenciado y doctor en Derecho por esa universidad, con un segundo doctorado por la Universidad de Salamanca. Fue director de la Facultad de Derecho durante dos periodos consecutivos, de 2016 a 2024. Por el IPN: Ángel Eustorgio Rivera González, ingeniero industrial, maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad, y doctor en Filosofía en Administración. Es profesor-investigador de tiempo completo en la UPIICSA.

Ángel Eustorgio Rivera González, ingeniero industrial, maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad, y doctor en Filosofía en Administración. Es profesor-investigador de tiempo completo en la UPIICSA. Por el ITESM: Josefina Cortés-Campos, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Región Ciudad de México.

La Junta también estará integrada por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Además, podrá invitar a participar a instituciones electorales.

Buscan mayor transparencia en contratos y producción electoral

Uno de los objetivos de la transformación es que Talleres Gráficos de México produzca documentación y materiales electorales para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), mediante precios homologados y tarifas públicas.

Entre las nuevas disposiciones se establece que las empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) no podrán participar en los procesos de contratación.

También se establece que quien ocupe la Dirección General deberá cumplir los requisitos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y no haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y material electoral durante los cinco años anteriores a su designación.

Desde la tribuna de la Presidenta @Claudiashein, la #MañaneraDelPueblo, informamos que #hoy se publicará el decreto para reforzar la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas de @TGraficosmx y presentamos a los tres integrantes independientes de la Junta de Gobierno: el… pic.twitter.com/uDe1JNw3oS — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 18, 2026

La reestructuración busca, además, ampliar la participación de TGM en los procesos electorales locales. Uno de los principales retos es que, durante 2024, el 59% de los OPLE no imprimió sus boletas en esta institución.

Para aumentar su participación, se contempla establecer un catálogo único para los organismos electorales locales, con las mismas especificaciones y rangos de precios en todo el país.

¿Qué cambios tendrá Talleres Gráficos de México?

La transformación contempla consolidar a TGM como una empresa pública con mayor capacidad de producción. Entre sus objetivos también se encuentran:

Unificar formatos, actas, títulos y gacetas de la Administración Pública Federal.

Recuperar, reparar y reutilizar urnas y canceles entre una elección y otra.

Establecer alianzas con centros de investigación y universidades para desarrollar y certificar materiales e insumos.

Mantener convenios modelo para producir documentación y materiales electorales.

Optimizar recursos y operar una planta de producción propia.

¿Cuándo comenzarán los cambios en TGM?

La ruta de transformación contempla varias etapas que se extenderán hasta 2030:

Noviembre de 2026: publicación del decreto de reforma, aportación de capital mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y firma de convenios con los OPLE que todavía no hayan adjudicado la producción de sus materiales.

publicación del decreto de reforma, aportación de capital mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y firma de convenios con los OPLE que todavía no hayan adjudicado la producción de sus materiales. Diciembre de 2026 a enero de 2027: elaboración del estatuto orgánico, padrón de proveedores y programa de inversión.

elaboración del estatuto orgánico, padrón de proveedores y programa de inversión. Febrero a mayo de 2027: producción con datos abiertos.

producción con datos abiertos. Julio a diciembre de 2027: presentación de una iniciativa para crear la Ley de la Imprenta Nacional y otra para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. También se prevé publicar un informe de ahorros y los resultados de la Auditoría Superior de la Federación.

presentación de una iniciativa para crear la Ley de la Imprenta Nacional y otra para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. También se prevé publicar un informe de ahorros y los resultados de la Auditoría Superior de la Federación. 2028 a 2030: inicio de operaciones de la planta propia.

Con esta reestructuración, Talleres Gráficos de México busca ampliar su capacidad de producción, fortalecer los controles sobre sus contrataciones y convertirse en un proveedor de documentación y materiales electorales con tarifas homologadas para las autoridades electorales del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.