Tren México-Querétaro tendrá seis estaciones y 223 kilómetros

El Tren México-Querétaro tendrá una ruta de 223 kilómetros. Foto: Cuartoscuro

Viajar entre la Ciudad de México (CDMX) y Querétaro en tren podría tomar alrededor de dos horas cuando entre en operación el nuevo servicio ferroviario de pasajeros. El proyecto contempla una ruta de 223 kilómetros de doble vía, con salida desde la estación Buenavista y llegada a La Corregidora, en Santiago de Querétaro.

La conexión atravesará el Estado de México (Edomex) e Hidalgo antes de llegar a Querétaro, con seis estaciones nuevas que acercarán el transporte ferroviario a distintas zonas del Valle de México y el Bajío.

Durante una supervisión de los trabajos realizada el 2 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los avances de la obra, que registra un progreso de 32%. La previsión oficial es que el servicio comience a operar en 2027.

¡Avanzan los trenes! 🤩



Acompañamos a la Presidenta @Claudiashein a supervisar los avances de obra del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro 🚆



En esta ruta, uniremos a los estados de México, Hidalgo y Querétaro mediante un transporte ágil, cómodo e innovador que ayudará… pic.twitter.com/emQ9OoxYTR — Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (@TrenesMX) November 2, 2026

¿Cuáles serán las seis estaciones del Tren México-Querétaro?

De acuerdo con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), el recorrido contará con seis estaciones distribuidas en tres entidades:

Teoloyucan, Estado de México Huehuetoca, Estado de México Tula de Allende, Hidalgo San Juan del Río, Querétaro Querétaro Central, en El Marqués, Querétaro La Corregidora, en Santiago de Querétaro

Estas estaciones formarán parte del trayecto que tendrá como terminal de salida Buenavista, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX. La infraestructura buscará facilitar la conexión con otros medios de transporte para continuar los traslados.

¿Cuánto tiempo durará el viaje de CDMX a Querétaro?

El recorrido completo se estima en aproximadamente dos horas, con una velocidad promedio de 130 kilómetros por hora, según la información de la ATTRAPI.

Para cubrir los 223 kilómetros se utilizarán trenes diésel-eléctricos que circularán por una doble vía. El proyecto busca ofrecer una alternativa de traslado entre la Zona Metropolitana del Valle de México, Tula de Allende, San Juan del Río y la Zona Metropolitana de Querétaro.

¿Cuándo comenzará a operar el tren?

La obra del Tren México-Querétaro registra un avance de 32%, de acuerdo con el reporte presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su supervisión del 2 de noviembre.

La previsión es que el servicio de pasajeros inicie operaciones en 2027. Una vez en funcionamiento, conectará a comunidades del Edomex, Hidalgo y Querétaro mediante una ruta ferroviaria que partirá de Buenavista y concluirá en La Corregidora.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.