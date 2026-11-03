Cae el “Patrón”, líder de Los Linos; comandaba extorsiones y violencia en Morelos

Los Linos son un grupo que extorsiona en Morelos. Foto: SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Ixtapaluca, Estado de México, de Lino “N”, conocido como el “Patrón” o el “Señor”, identificado como uno de los principales líderes del grupo criminal Los Linos, señalado por actividades de extorsión, robo de vehículos y homicidios en Morelos.

El detenido fue capturado en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), acción que forma parte de los esfuerzos para debilitar la estructura de esta organización criminal.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos, instruidos por la Presidenta @Claudiashein, personal de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, con información del Centro Nacional… pic.twitter.com/c9Fb8ep1TZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 3, 2026

¿Quién es “El Patrón” y de qué se le acusa?

De acuerdo con García Harfuch, Lino “N” es identificado como uno de los líderes de Los Linos y uno de los principales generadores de violencia en Morelos.

Según las autoridades, esta organización criminal está vinculada con delitos como extorsión, homicidios y robo de vehículos, además de mantener presencia en municipios como Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

La captura se realizó con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en la entidad.

Detención da continuidad a operativo contra Los Linos

La captura de “El Patrón” ocurre meses después de un operativo realizado el 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de la misma organización, incluidos sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo.

Durante aquella intervención, dos agentes de la SSPC resultaron heridos y recibieron atención médica especializada; uno de ellos requirió una cirugía de urgencia.

Con la detención de Lino “N”, suman ya nueve integrantes capturados como parte de las acciones emprendidas contra este grupo delictivo.

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