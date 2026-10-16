Afore: cómo saber dónde está tu dinero y cuánto tienes ahorrado para el retiro

Foto: Cuartoscuro

Si trabajas o trabajaste formalmente en México y no sabes en qué Afore está tu ahorro para el retiro, puedes localizar tu cuenta mediante internet, una aplicación móvil o una llamada telefónica. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ofrece estas opciones para identificar qué administradora maneja tus recursos y, posteriormente, solicitar información sobre el saldo acumulado.

Conocer tu Afore es importante para dar seguimiento al dinero destinado a tu retiro, incluso si llevas tiempo sin consultar tu cuenta o desconoces que tienes una. Algunas personas cuentan con recursos en administradoras a las que fueron asignadas cuando comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Cómo saber en qué Afore estás registrado?

La Consar dispone de tres alternativas para localizar la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) en la que se encuentra tu cuenta.

Puedes realizar la consulta por cualquiera de estos medios:

Por teléfono: llama sin costo a SARTEL, al 55 1328-5000

llama sin costo a SARTEL, al 55 1328-5000 Por internet: ingresa al portal AforeWeb y selecciona la opción Localiza tu AFORE

ingresa al portal AforeWeb y selecciona la opción Localiza tu AFORE Desde tu celular: utiliza la aplicación AforeMóvil

Para hacer la consulta necesitas tener a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS), si cotizas ante el IMSS, o tu Clave Única de Registro de Población (CURP), si cotizas ante el ISSSTE.

Puedes encontrar estos datos en tus talones de pago o en documentos emitidos por las instituciones correspondientes. La Consar establece que, por seguridad, sólo se permite realizar una consulta al día.

Una vez que identifiques la administradora que maneja tus recursos, puedes comunicarte directamente con ella para solicitar información sobre tu cuenta y conocer los servicios disponibles.

El directorio de teléfonos y domicilios de las administradoras se encuentra en el sitio oficial de la Consar, en la sección Medios para contactar a tu Afore.

¿Cómo saber cuánto dinero tienes ahorrado en tu Afore?

Localizar tu administradora es el primer paso para conocer el estado de tu ahorro para el retiro. Después de identificarla, debes contactar a la Afore correspondiente y solicitar información sobre el saldo de tu cuenta.

Las administradoras son las instancias facultadas para emitir estados de cuenta, constancias de saldo y detalles de los movimientos de los recursos de ahorro para el retiro.

Si ya sabes qué Afore administra tu dinero, pero desconoces cuánto tienes acumulado, puedes comunicarte con ella o acudir a una de sus sucursales para solicitar tu estado de cuenta.

También puedes utilizar los servicios digitales disponibles para consultar información de tu ahorro. A través de AforeWeb y AforeMóvil puedes acceder a información relacionada con tu cuenta, de acuerdo con las funciones habilitadas en cada plataforma.

Además de revisar el saldo, estos servicios permiten dar seguimiento a los recursos y consultar información de las subcuentas. AforeMóvil también ofrece opciones para realizar aportaciones voluntarias, conforme a las condiciones del servicio.

¿Qué pasa si apareces asignado a una Afore, pero no estás registrado?

Si al consultar AforeWeb o AforeMóvil identificas una administradora, pero el sistema indica que no estás registrado, es necesario distinguir entre la asignación de una cuenta y el registro formal ante una Afore.

De acuerdo con la información proporcionada, algunas personas trabajadoras son asignadas a una administradora cuando comienzan a cotizar ante el IMSS o el ISSSTE, sin que posteriormente completen el proceso de registro con ella.

En estos casos, la persona puede tener una cuenta asignada aunque todavía no haya formalizado su registro mediante el procedimiento correspondiente.

La información de referencia señala que los recursos de estas cuentas se invierten, aunque el trabajador no haya completado el registro formal. Por ello, conviene localizar la administradora y consultar qué pasos se necesitan para regularizar el registro y acceder a los servicios de la cuenta.

Si el sistema identifica una Afore, puedes comunicarte con ella para recibir orientación sobre el procedimiento y los documentos necesarios.

¿Qué pasa con el dinero de una Afore que no has consultado?

La falta de consultas durante un periodo prolongado no significa, por sí misma, que pierdas el derecho sobre tus ahorros para el retiro.

La información proporcionada sobre la postura de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) señala que los recursos de las cuentas Afore no prescriben y que las personas mantienen sus derechos sobre ellos, incluso cuando las cuentas permanecen inactivas.

Este tema ha cobrado relevancia ante las propuestas relacionadas con las cuentas inactivas de personas mayores de 70 años y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Sin embargo, si desconoces dónde está tu dinero, el primer paso es consultar los canales oficiales de la Consar para localizar tu cuenta y después acudir a la administradora que la maneja.

La recomendación es mantener actualizados tus datos, consultar periódicamente tus estados de cuenta y comunicarte directamente con tu Afore cuando necesites conocer el saldo o los movimientos de tus recursos.

¿Qué hacer si no tienes una Afore registrada?

Si después de consultar descubres que no cuentas con un registro formal, puedes elegir una administradora y comenzar el trámite correspondiente.

La Consar dispone de información sobre el procedimiento en su apartado ¿Cómo me registro en una AFORE?.

Antes de elegir, puedes revisar los servicios de las administradoras y solicitar información sobre tu cuenta, con el objetivo de dar seguimiento a los recursos destinados a tu retiro.

Para resolver dudas específicas, también puedes contactar directamente a tu Afore o consultar los canales de atención disponibles en el portal de la Consar.

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