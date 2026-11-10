Diputados aprueban en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 fue aprobado en lo general por la 4T en San Lázaro, junto a Movimiento Ciudadano. Fueron 372 votos a favor y 102 contra el PAN y PRI, y estima un gasto neto total de 10.6 billones de pesos.

En la presentación del proyecto, Morena destacó la reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso electoral de 2027.

“Se acabaron los excesos, los lujos y el despilfarro en las instituciones que se resistían a abrazar la austeridad republicana que el pueblo exige. Esos recursos recuperados de la alta burocracia electoral no van al olvido” Merilyn Gómez Pozos / diputada de Morena

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

La oposición culpó a Morena y a la ex consejera presidenta del INE de la crisis en el Instituto. El PRI acompañó sus discursos con una pancarta donde se leía “Morena es Taddei”.

“Pero lo sacaron del INE, de un instituto que había que protegerlo y había que generar confianza por el cochinero gracias a Morena y a Guadalupe Taddei” Margarita Zavala / diputada del PAN

“Ahí tienen a París a sus pies. Quitarle el dinero a una institución no es deslindarse de lo que ocurrió en ellas, eso se resuelve investigando a fondo, caiga quien caiga, y queremos justicia. Y como dice el clásico en Sinaloa ¿y Taddei, dónde está la señora Taddei?” Mario Zamora Gastélum / diputado del PRI

Los recursos que le quitarán al INE para 2027 se reasignan de la siguiente manera:

3 mil millones de pesos: programa La Escuela es Nuestra

Mil millones de pesos: conservación y operación ambiental

700 millones de pesos: fortalecer la seguridad del espacio aéreo

300 millones de pesos: para atención a víctimas y personas desaparecidas.

618 millones de pesos: Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), vinculados históricamente a la dirigencia del PT

362 millones de pesos; Secretaría de las Mujeres

20 millones de pesos: fomento y promoción del turismo

Mientras que el PAN señaló al PT de quitarle al INE más de 600 millones de pesos.

“Se roban del INE 618 millones de pesos para unos supuestos Cendis, Cendis que han sido señalados bajo la corrupción, Cendis que tienen denuncias penales por más de 100 millones de pesos” Héctor Saúl Téllez / diputado del PAN

Además, hay una reasignación en el PPEF 2025 de 6 mil 500 millones de pesos destinados al tema del agua en Jalisco. Por cierto, Movimiento Ciudadano adelantó que votará a favor del proyecto de presupuesto.

“Hemos tomado la decisión de votar a favor en lo general del presupuesto de Egresos para la Federación para el ejercicio 2027. Y quiero ser muy clara, nuestro voto a favor no significa que estemos de acuerdo en todo el presupuesto” Gloria Núñez Sánchez / diputada de MC

Morena aprovechó para meter el codo a Movimiento Ciudadano en Jalisco.

“Que no es botín político de nadie ni debe servir de pretexto para que un gobernador irresponsable se lave la cara con el presupuesto público, con el agua no se lucra” Dolores Padierna / diputada de Morena

En el PEF 2027 también sobresale lo destinado a los sectores de Bienestar, Educación, Salud y Gasto Federalizado:

Bienestar: 1 billón 25 mil mdp

Educación: 1 billón 256 mil mdp

Salud: 1 billón 105 mil mdp

Gasto federalizado: 3 billones 48 mil mdp

Se espera que la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 se alargue hasta el miércoles o jueves de esta semana, mientras la fecha límite para aprobarlo es el 15 de noviembre.

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