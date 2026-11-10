¡IMSS otorga pensiones de hasta 17 mil pesos! Checa quiénes aplican y cómo acceder

Checa quienes puedes recibir hasta $17 mil del IMSS. Foto: Getty Images

Las personas que se pensionen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el régimen de la Ley 97 pueden recibir un complemento económico a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el que su ingreso mensual puede alcanzar hasta 17 mil 885.85 pesosdurante 2026.

Este mecanismo tiene como objetivo complementar la pensión de los trabajadores que cotizaron bajo el sistema de cuentas individuales, para acercar el monto que reciben al salario promedio que tuvieron durante su último año de trabajo.

Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un depósito adicional de 17 mil 885 pesos. El Fondo cubre la diferencia entre la pensión calculada y el salario de referencia, con el límite máximo establecido para 2026.

Fondo de Pensiones para el Bienestar Foto: IMSS

¿Quiénes pueden aplicar para este aumento a su pensión?

De acuerdo con los criterios de elegibilidad del IMSS, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos para recibir el complemento:

Haber comenzado a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 , bajo el régimen de la Ley 97.

, bajo el régimen de la Ley 97. Tener 65 años o más al momento de solicitar la pensión por vejez.

al momento de solicitar la pensión por vejez. Contar con al menos 875 semanas cotizadas en 2026 .

. Tener una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024 .

. Que el monto de la pensión calculada sea inferior al salario promedio del último año cotizado.

En caso de pensionarse mediante renta vitalicia, no haber retirado excedentes de la cuenta individual.

El beneficio no aplica para quienes tienen derecho a pensionarse bajo la Ley 73, incluso si pueden elegir entre ambos regímenes.

¿Cómo puedo acceder a este complemento?

No es necesario realizar una solicitud independiente para obtener el complemento, ya que el IMSS evalúa automáticamente si la persona cumple con los criterios durante el trámite de pensión por vejez.

De acuerdo con el procedimiento del Instituto, el proceso contempla los siguientes pasos:

Paso 1. Recepción de solicitud de pensión: la persona debe acudir con la documentación requerida a la subdelegación del IMSS o a la ventanilla de su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para iniciar el trámite de pensión por vejez.

Paso 2. Registro: el personal del Instituto registra la solicitud en el Sistema Institucional.

Paso 3. Validación y determinación del monto: el sistema evalúa los criterios de elegibilidad y determina el salario certificado y el monto de la pensión correspondiente.

Paso 4. Emisión y firma del solicitante: se genera la documentación que acredita el derecho a recibir la pensión.

Paso 5. Inicio de pago: una vez concluido el procedimiento, el complemento se deposita mensualmente en la cuenta bancaria registrada, siempre que la persona cumpla con los requisitos.

¿Qué documentación se solicita en caso de aplicar?

Para iniciar el trámite de pensión por vejez ante el IMSS, se debe contar con la documentación correspondiente. Entre los documentos señalados se encuentran:

Credencial para votar (INE) vigente.

vigente. Documento bancario en el que aparezcan los datos de la persona titular.

Copia certificada del acta de nacimiento , que puede ser una impresión de su versión digitalizada.

, que puede ser una impresión de su versión digitalizada. Si el domicilio no coincide con el registrado en la INE, original y copia de un comprobante de domicilio a nombre del titular, con una vigencia máxima de tres meses.

Es importante verificar con el IMSS la documentación específica que corresponde al trámite y a la situación de cada solicitante.

De esta manera, las personas que cumplan con los criterios establecidos podrán recibir el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. En 2026, el monto máximo al que puede llegar la pensión, incluyendo este apoyo, es de 17 mil 885.85 pesos mensuales, cifra que se actualiza cada año conforme a la inflación.

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