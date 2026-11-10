Harfuch se reunió con director de la DEA; revisaron investigaciones y extradiciones

Reunión entre autoridades de EE. UU. y México. Foto: X@DEAHQ

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tuvo una reunión de trabajo con Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), para revisar prioridades de cooperación bilateral en materia de seguridad.

A través de su cuenta de X, el funcionario mexicano informó que el encuentro, programado desde finales de octubre, tuvo como objetivo revisar el intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y asuntos de extradición.

México y Estados Unidos revisan prioridades de seguridad

García Harfuch señaló que ambos gobiernos coincidieron en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia y avanzar en la detención de objetivos prioritarios para las dos naciones.

También abordaron acciones para frenar el tráfico ilícito de armas hacia México, impedir el flujo de recursos provenientes de la venta de drogas hacia organizaciones criminales y combatir el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

El secretario indicó que la cooperación se basa en cuatro principios:

Respeto a la soberanía e integridad territorial

Responsabilidad compartida

Respeto y confianza mutua

Cooperación sin subordinación

Como parte de la colaboración y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, y con base en los cuatro principios de respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 9, 2026

Harfuch afirma que operaciones en México corresponden a autoridades nacionales

El titular de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que los trabajos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y se realizan conforme a las leyes de ambos países.

Además, subrayó que las acciones dentro del territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales, dentro de sus respectivas competencias.

García Harfuch afirmó que el Gabinete de Seguridad continuará fortaleciendo la coordinación entre instituciones y la cooperación internacional para reducir la violencia, combatir la impunidad, debilitar las estructuras criminales y proteger a la población.

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