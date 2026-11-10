¿Puedes ir a la cárcel por tener una planta “pata de elefante”?

¿Puedes tener una planta pata de elefante? Foto: Shutterstock

La “pata de elefante” es una planta que se usa principalmente para decoración, pero esta especie está protegida en México, por lo que tener un ejemplar de procedencia ilegal podría implicar penas que incluso incluyen cárcel.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señala que la Beaucarnea recurvata, nombre científico de la planta, está clasificada como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, debido a la extracción y comercialización ilegal de ejemplares silvestres.

Es por esto que aquí te decimos cómo puedes tener una planta de esta especie y qué pasa si lo haces de manera ilegal.

¿Cuántos años de cárcel podrías enfrentar por tener una pata de elefante?

El artículo 420 del Código Penal Federal establece penas de uno a nueve años de prisión y multas de 300 a 3 mil días para quienes realicen determinadas actividades ilegales con especies de flora y fauna silvestres protegidas.

Entre estas conductas penadas se encuentran la posesión ilícita, el transporte, el tráfico y la extracción de ejemplares de especies amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial.

También se contemplan hasta tres años adicionales de prisión y mil días multa si esta actividad afecta un área natural protegida.

Estas sanciones no se aplican automáticamente por tener una planta en casa, pues las autoridades deben determinar si existe alguna conducta que constituya un delito.

¿Cómo demostrar que tu pata de elefante es legal?

La Ley General de Vida Silvestre señala en los artículos 50 y 51 que los ejemplares de especies silvestres fuera de su hábitat natural deben contar con documentación que permita acreditar su procedencia legal.

Estos documentos pueden incluir facturas, notas de remisión o las marcas de identificación correspondientes.

¿Por qué está protegida la pata de elefante en México?

La Profepa explica que la Beaucarnea recurvata es una especie originaria de México que se distribuye de manera silvestre en Veracruz y Oaxaca, principalmente en zonas de selva baja caducifolia.

Se caracteriza por tener una base gruesa y redondeada, así como hojas largas y delgadas que la convierten en una planta atractiva para decorar espacios.

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