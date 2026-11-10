Paul McCartney y Ringo Starr volverán a tocar juntos en concierto benéfico

Paul Mccartney y Ringo Starr volverán a tocar juntos. Foto: AFP

Paul McCartney y Ringo Starr, exintegrantes de The Beatles, volverán a compartir escenario en un concierto benéfico, los dos músicos participarán en la décima edición de VetsAid, un evento que busca recaudar fondos para apoyar a veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El espectáculo se llevará a cabo el 29 de enero de 2027 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y es organizado por Joe Walsh, guitarrista de Eagles y fundador de la iniciativa.

La reunión de McCartney y Starr será uno de los principales atractivos del evento, que también contará con presentaciones de The Killers, The War on Drugs, St. Vincent y Lucius, además de otros invitados sorpresa.

Joe Walsh & Friends take the stage for VetsAid 2027 on Friday, Jan. 29! Catch full sets from Joe with special guests Paul McCartney & Ringo Starr, The Killers, The War on Drugs, St. Vincent, Lucius, and more. Tickets go on sale Fri, Nov. 13 at 10am.



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¿Qué es VetsAid y por qué se organiza el concierto?

VetsAid es una organización sin fines de lucro fundada por Joe Walsh en 2017, su propósito es recaudar recursos para apoyar a veteranos militares, integrantes de las Fuerzas Armadas en servicio y sus familias.

Desde su creación, la iniciativa ha distribuido más de 5 millones de dólares en subvenciones para organizaciones que trabajan con esta población.

Para su décima edición, los fondos recaudados se destinarán a agrupaciones que brindan apoyo a veteranos en Nevada.

El evento se ha convertido en un espacio que reúne a músicos de distintas generaciones para colaborar con esta causa a través de presentaciones en vivo.

¿Cuándo fue la última vez que Paul McCartney y Ringo Starr tocaron juntos?

La última ocasión en que Paul McCartney y Ringo Starr compartieron escenario fue el 20 de diciembre de 2024, durante el último concierto de la gira Got Back de McCartney en el O2 Arena de Londres.

En aquella presentación, Starr apareció como invitado sorpresa y se unió a McCartney para interpretar, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” “Come Together” y “Helter Skelter”.

Al finalizar el encuentro, ambos músicos se abrazaron frente al público, en un momento que recordó su trayectoria juntos en una de las bandas más influyentes de la historia de la música.

¿Cuánto cuestan los boletos para VetsAid 2027?

La venta general de entradas está programada para el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas del Pacífico, a través de la plataforma AXS.

Los precios iniciales anunciados son de 200 dólares, antes de impuestos y cargos adicionales, también se contemplan opciones especiales para veteranos.

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