¿Hay clases el 13 de noviembre? Esto indica el calendario de la SEP

El 16 de noviembre no habrán clases. Foto: Cuartoscuro

El calendario escolar 2026-2027, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), señala el viernes 13 de noviembre como día de “Registro de calificaciones”, día en el que asisten sólo los profesores y no los alumnos.

La fecha mencionada coincide con el puente que provocará el 16 de noviembre, día de “Suspensión de labores docentes”, por el feriado del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Habrá clases el viernes 13 de noviembre?

El viernes 13 de noviembre aparece como día de “Registro de calificaciones”, periodo en el que los profesores capturan y suben los resultados de los alumnos al sistema oficial. Por esta razón, los estudiantes no se presentan a las aulas.

¿Cuándo será el puente de noviembre?

Los estudiantes de educación básica tendrán un puente de cuatro días, del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026, de acuerdo con las actividades y suspensiones de clases previstas en el calendario escolar.

Los días sin clases se distribuyen de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre: suspensión de clases para los alumnos por registro de calificaciones.

suspensión de clases para los alumnos por registro de calificaciones. Sábado 14 y domingo 15 de noviembre: descanso habitual de fin de semana.

descanso habitual de fin de semana. Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores escolares por la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuyo aniversario es el 20 de noviembre.

¿Habrá otro puente escolar en noviembre?

Sí. Los alumnos tendrán un segundo puente, de tres días, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

El viernes 27 se realizará la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes no asistirán a clases. Sin embargo, los maestros sí tendrán actividades en sus planteles.

Así, noviembre contará con dos fines de semana largos para los estudiantes de educación básica.

¿Cuándo son las próximas vacaciones?

El próximo periodo vacacional marcado en el calendario escolar de la SEP comprende del 21 de diciembre al 6 de enero del 2027. Los estudiantes volverán a las aulas el jueves 7 de enero.

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