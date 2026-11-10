Juez decidirá este martes si Danna Yanina sigue en prisión por caso Dafne Zapata

Danna podría continuar proceso en arraigo domiciliario. Foto: Fiscalía Tamaulipas

Un juez define este martes si Danna Yanina permanece en prisión preventiva o continúa su proceso en arraigo domiciliario, por el caso de la muerte de la adolescente Dafne Zapata, ocurrida en la Academia Militarizada Doenitz, en El Mante.

La joven, de 18 años, compareció en una audiencia en Altamira, donde su defensa solicitó modificar la medida cautelar que actualmente la mantiene encarcelada. La audiencia sería llevada a cabo este lunes, sin embargo, el juez pospuso la resolución y la audiencia continuará este martes a las 11:00 horas.

Defensa de Danna Yanina busca acreditar que tiene domicilio fijo

El abogado defensor, Carlos Robles, sostiene que el único riesgo procesal señalado por la autoridad era el de sustracción y afirma que ya existen elementos para acreditar que la joven cuenta con un domicilio fijo dentro de la jurisdicción.

“Yo le veo que hay muchas probabilidades, la realidad es que el 153 siempre habla de tres riesgos procesales. Danna solamente tenía el riesgo de sustracción. Existe el riesgo de sustracción cuando dijo la juez que no tenía un domicilio en esta jurisdicción”, explicó.

De acuerdo con la defensa, se solicitó verificar el domicilio donde viven los padres de Danna Yanina. El abogado aseguró que tanto una autoridad especializada como elementos policiales, por instrucción del Ministerio Público, acudieron al lugar para confirmar que existe y es habitable.

“Lo que hicimos fue solicitarle a un MECA, que evidentemente sí existe este domicilio, que es un domicilio cierto, que es un domicilio habitable, que ahí están los padres de Danna viviendo. También le solicitamos al Ministerio Público y ya verificó que existe el domicilio”, señaló Carlos Robles.

Defensa busca incorporar cerca de 50 datos de prueba

La defensa también busca incorporar cerca de 50 datos de prueba para respaldar su petición y relacionarlos con el testimonio que la joven rindió durante la audiencia anterior.

La resolución del juez no definirá la responsabilidad de Danna Yanina en la muerte de Dafne Zapata, sino únicamente la medida cautelar bajo la que enfrentará el proceso judicial. La audiencia continuará este martes 10 de noviembre a las 11:00 horas.

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