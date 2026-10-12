¿Aún no tienes tu Credencial de Salud? Así puedes hacer el trámite

Credencial del Servicio Universal de Salud. Foto: Gobierno de México

La Credencial del Servicio Universal de Salud busca facilitar el acceso a la atención médica en instituciones públicas de México.

De acuerdo con la información difundida, permitirá identificar a los usuarios del sistema de salud y se prevé que el nuevo esquema entre en operación a partir de enero de 2027.

¿Para qué sirve la Credencial del Servicio Universal de Salud?

La identificación busca facilitar el acceso a servicios médicos en instituciones públicas, entre ellas:

IMSS

ISSSTE

IMSS-Bienestar

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Institutos Nacionales de Salud

Servicios médicos de las Fuerzas Armadas

El objetivo es avanzar hacia un sistema de atención médica universal.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la credencial?

Los requisitos difundidos para el proceso de credencialización varían según la edad del solicitante.

Para mayores de edad:

Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte o credencial del Inapam

CURP certificada

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Para menores de edad:

Acta de nacimiento con CURP actualizada y certificada

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio

¿Cuánto cuesta y dónde consultar el trámite?

La credencialización es gratuita.

Para conocer los detalles del registro, las fechas y los módulos disponibles, consulta el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

Los horarios de atención son de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, aunque éstos pueden variar según el lugar.

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