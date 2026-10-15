Ovidio Guzmán comparecerá hasta abril de 2027 tras nuevo aplazamiento judicial

Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán. Foto: Cuartoscuro

Ovidio Guzmán López, conocido como el “Ratón”, tendrá que esperar varios meses más para su próxima audiencia en Estados Unidos. El tribunal federal de Illinois movió la comparecencia del hijo de Joaquín el “Chapo” Guzmán al 14 de abril de 2027, luego de que las partes acordaran modificar el calendario judicial.

El encuentro estaba previsto para el 7 de diciembre de 2026. Con esta modificación, el proceso suma nueve aplazamientos, de acuerdo con la notificación judicial difundida el 14 de octubre.

🚨La audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y miembro de Los Chapitos, fue reprogramada para el 14 de abril de 2027, luego de que estaba prevista para el próximo 7 de diciembre.



📸@JesusGar pic.twitter.com/VTcH5Joc9l — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2026

El proceso contra el “Ratón” sigue pendiente de nuevos pasos judiciales

La reprogramación prolonga la espera para conocer cómo avanzará el procedimiento contra Guzmán López, quien enfrenta cargos federales en territorio estadounidense.

El caso se encuentra ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, bajo la supervisión de la jueza Sharon J. Coleman. En comparecencias anteriores se había contemplado definir aspectos relacionados con la etapa final del proceso y la eventual sentencia.

No obstante, la nueva fecha quedó establecida para abril de 2027, por lo que cualquier determinación posterior dependerá de las actuaciones del tribunal.

Ovidio Guzmán aceptó su culpabilidad en cuatro delitos federales

El 11 de julio de 2025, Guzmán López se declaró culpable de cuatro delitos graves vinculados con el narcotráfico, el lavado de dinero y la posesión de armas de fuego, según los reportes sobre el procedimiento judicial.

El acusado, identificado por las autoridades estadounidenses como integrante de Los Chapitos, facción asociada al Cártel de Sinaloa, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos que contempla su colaboración con las autoridades.

Ese compromiso podría ser considerado al momento de determinar la pena, aunque la condena definitiva corresponde al tribunal. La declaración de culpabilidad marcó un avance relevante en el expediente, pero el procedimiento todavía requiere que se cumplan las etapas judiciales pendientes.

Con la audiencia trasladada al 14 de abril de 2027, el caso permanecerá a la espera de una nueva comparecencia ante la justicia estadounidense.

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