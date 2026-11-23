Autoridades ya trabajan en casos de influenza aviar en León | Foto: AGRICULTURA

El Gobierno de México confirmó este lunes la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres migratorias halladas muertas en el Zoológico de León, Guanajuato, según un comunicado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

La dependencia también confirmó que los ejemplares afectados son ajenos a la colección del recinto, por lo que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ya implementa medidas preventivas en el parque y descartó riesgos para granjas comerciales.

Confirman influenza de alta patogenicidad H5 en Guanajuato

AGRICULTURA y Senasica confirmaron la presencia de IAAP H5 en aves silvestres migratorias muertas en el Zoológico de León tras analizar las muestras oficiales que el personal técnico realizó de manera inmediata, tras ser notificado por el médico veterinario del recinto.

Tras procesar las pruebas en el laboratorio de bioseguridad nivel 2 (BSL2) de Celaya, Guanajuato, se confirmaron resultados positivos a IAAP H5, según se lee en el comunicado.

Hasta el momento, no se ha podido secuenciar el virus ni determinar su origen, por lo que se realizan análisis complementarios en la Unidad de Aislamiento de Alta Seguridad para el Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Exóticas y Emergentes de los Animales (UAASD), en la Ciudad de México.

¿Qué se sabe de las aves infectadas en el Zoológico de León?

Los ejemplares infectados se localizaron en el lago central, espacio que brinda alimento y refugio a aves silvestres; favoreciendo la interacción entre especies residentes y migratorias, según AGRICULTURA.

“No obstante, la administración del zoológico precisó que las aves afectadas no pertenecen a la colección del recinto”. AGRICULTURA

Las autoridades realizaron las necropsias y tomaron muestras oficiales para confirmar o descartar en laboratorio enfermedades aviares de notificación obligatoria, como la influenza aviar, según se dio a conocer este lunes.

AGRICULTURA precisó que, hasta el momento, el caso identificado por los especialistas permanece focalizado en las aves silvestres y migratorias que habitan en el lago del recinto.

“Expertos de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) corroboraron que no hay unidades de producción avícola comercial cercanas al punto de atención“, agregó la dependencia.

¿Qué medidas se tomaron en el Zoológico de León?

Actualmente, la autoridad federal puso en marcha una serie de medidas para proteger la salud de las más de 470 aves que conforman la colección del Zoológico de León, entre ellas:

Resguardo preventivo de las aves que circulan libremente en el área del lago central.

Desinfección diaria de las rutas de tránsito y de las zonas donde fueron localizados los ejemplares afectados.

Aislamiento y manejo controlado de cualquier ejemplar que presente signos clínicos de enfermedad.

Fuente: AGRICULTURA

Ante el paso de aves migratorias, la dependencia exhortó al sector avícola a fortalecer la bioseguridad en granjas, impedir el contacto de fauna silvestre con las aves de corral y restringir el ingreso de vehículos y personal ajeno.

En caso de detectar mortalidad inusual, AGRICULTURA llamó a reportarla de inmediato al teléfono 800 751 2100, al WhatsApp 55 3996 4462 o al correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.

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