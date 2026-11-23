La mexicana deslumbró en la pasarela. Foto: Getty Images

María Vargas, quien representa a México en Miss Universo 2026, participó en la competencia preliminar donde sorprendió al desfilar con un bikini azul, una traje típico de flamencos y un vestido rojo de gala.

Durante la competencia preliminar de este domingo, María Vargas compitió con otras 116 candidatas; de ellas, solo 30 avanzarán a la final para competir por la corona que actualmente ostenta Fátima Bosch.

Así fue la participación de María Vargas en la preliminar de Miss Universo

María Vargas impresiona en traje de baño azul

La primera etapa de la preliminar consistió en el desfile en traje de baño, en este María Vargas apareció con un diseño de dos piezas en azul intenso, que combinó con una capa sedosa en tono azul pastel. El conjunto destacó por el contraste entre los tonos azules y el movimiento de la tela que acompañó su caminata.

La representante mexicana recorrió la pasarela con una sonrisa y realizando una serie de movimientos corporales que destacaron su cadera, dando una mayor presencia a su participación por el escenario.

Vestido de gala

Durante la presentación de gala, la mexicana lució un vestido rojo diseñado por Fernando Santos, el cual destacó por su silueta tipo sirena, los brillos y una chalina del mismo tono.

De acuerdo con el jurado y la prensa local, el diseñador describió la creación como una “representación del Ave Fénix“, con la intención de transmitir elegancia y fuerza.

El color también tiene un significado especial para México en la historia del certamen, pues ha estado presente en los atuendos de las cuatro mexicanas que han ganado la corona de Miss Universo: Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch.

Traje típico Imperio Rosa

Un día antes de la competencia preliminar, María Vargas participó en el desfile de trajes nacionales con “Imperio Rosa“, una creación del diseñador jalisciense Joel García.

El atuendo está inspirado en los flamencos, la biodiversidad mexicana y los humedales de la península de Yucatán; su propuesta retoma el rosa mexicano como uno de los colores representativos de la identidad nacional.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se celebrará mañana, martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico; la edición número 75 del certamen reunirá a representantes de distintos países que buscarán obtener la corona que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch.

La transmisión de la competencia comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación difundida para Latinoamérica. NBCUniversal News Group+1

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.