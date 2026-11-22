Autoridades investigan asesinato múltiple. Foto: Genato Zepeda

La violencia volvió a estremecer a la Mixteca poblana, cuatro personas fueron asesinadas durante las primeras horas de este domingo en la junta auxiliar de San Juan Calmeca, perteneciente al municipio de Tepexco, Puebla, tres de las víctimas fueron encontradas dentro de un mototaxi incendiado, mientras que una cuarta fue localizada sin vida en otro punto de la población.

El múltiple homicidio provocó una movilización de corporaciones policiales y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, que inició las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Asesinan a cuatro personas en San Juan Calmeca, Puebla

Habitantes de San Juan Calmeca alertaron a las autoridades sobre un mototaxi completamente incendiado sobre la calle Corregidora, en la zona centro de la comunidad.

Al inspeccionar la unidad, fueron localizados los restos de tres personas que presentaban graves daños por la acción del fuego.

Las primeras versiones señalan que las víctimas habrían sido atacadas a balazos y que posteriormente los agresores incendiaron el vehículo con los cuerpos en su interior, presuntamente para eliminar evidencias.

Mientras las autoridades atendían el hallazgo del mototaxi, se reportó la presencia de una cuarta persona sin vida sobre la calle Guerrero, en un sitio conocido como Pipa de Agua.

De manera preliminar, trascendió que una de las víctimas era conocida con el apodo del “Talata de Calmeca”, aunque su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Autoridades investigan asesinato de cuatro personas en San Juan Calmeca

Por las características de los asesinatos, una de las hipótesis que circulan apunta a un posible ajuste de cuentas entre grupos delictivos.

Elementos de seguridad pública estatal, Defensa y Guardia Nacional, acudieron a la comunidad para resguardar las zonas donde fueron encontrados los cuerpos, además implementaron dispositivos de búsqueda con un helicóptero y patrullajes terrestres.

Posteriormente, peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, recabaron indicios y ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense para practicar las necropsias de ley.

El mototaxi calcinado también fue retirado mediante una grúa y quedó a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido el móvil de los crímenes.

Por su parte, el presidente municipal de Tepexco, Salvador Mejía Cortés, lamentó los hechos y aseguró que fuerzas estatales permanecerán varias semanas para garantizar seguridad en la demarcación.

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