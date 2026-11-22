Beca para transporte en CDMX entrega mil 500 pesos bimestrales. Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega de 30 mil becas de transporte para estudiantes universitarios. El apoyo consiste en mil 500 pesos bimestrales y busca ayudar a jóvenes a continuar sus estudios sin que los gastos de traslado sean un obstáculo.

La entrega se realizó en el Estadio de Béisbol Fray Nano, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. La jornada se dividió en dos turnos: 15 mil estudiantes acudieron por la mañana y otros 15 mil por la tarde, provenientes de las 16 alcaldías capitalinas.

“Queremos que todos los que están ingresando a la universidad, que todos los que van a mitad del camino de la universidad concluyan su carrera, concluyan con éxito, se reciban y puedan convertirse en personas que han pasado por esto y puedan avanzar”. Clara Brugada, jefa de Gobierno CDMX

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, preside la entrega de becas del programa Universitarios y universitarias en movimiento. https://t.co/hvsfEQUXEL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 22, 2026

¿Quiénes pueden recibir la beca de transporte de Clara Brugada?

El programa está dirigido a estudiantes que cumplan con dos condiciones:

Estar inscritos en una universidad pública .

. Tener residencia en la Ciudad de México.

Cada beneficiario recibirá mil 500 pesos bimestrales, es decir, un apoyo económico cada dos meses.

Durante el evento, Brugada explicó que la beca busca respaldar a quienes deben combinar sus estudios con un empleo o tienen dificultades para cubrir los gastos de transporte.

“Hay jóvenes que tienen que decidir entre trabajar o estudiar, algunos trabajan y estudian. Decidimos apoyar con una beca en el transporte para que desde cualquier punto de la ciudad puedan llegar a sus universidades y puedan terminar sus estudios”, expresó.

Anuncian aumento de la beca para 2027

Además de la entrega de los apoyos, se anunció que en 2027 aumentará el monto de la beca, que actualmente es de mil 500 pesos bimestrales.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, también informó sobre el incremento previsto a 2 mil pesos.

El funcionario detalló que entre las instituciones cuyos alumnos reciben el apoyo se encuentran:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Universidad Rosario Castellanos.

Tecnológico Nacional de México.

Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Escuelas Normales.

Universidad de la Salud.

Viviendas para jóvenes en CDMX

La mandataria agregó que su administración pondrá en marcha un programa de vivienda en renta para jóvenes, que comenzará con 2 mil viviendas de bajo costo y opción a compra.

Asimismo, recordó que presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de Ley de Rentas Justas, con la que busca atender el encarecimiento de los alquileres y facilitar el acceso a una vivienda.

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