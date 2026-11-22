SAT pide verificar si tu botella es legal. Foto: Pexels

Con la llegada de las fiestas decembrinas, aumenta la compra de bebidas alcohólicas para reuniones y celebraciones. Ante ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recomienda verificar la legalidad de las botellas antes de adquirirlas, mediante el código QR del marbete que aparece en los envases.

Este distintivo permite consultar información sobre el origen, fabricante y características de la bebida. Su revisión ayuda a detectar posibles irregularidades y reducir el riesgo de adquirir productos adulterados o de procedencia ilegal.

📱🔍 Antes de adquirir bebidas alcohólicas, escanea el código QR del marbete y verifica su autenticidad.



📋✅ Conoce los elementos que te ayudarán a identificar que se trata de un producto legal.



Antes de comprar, ¡verifica que sea legal! pic.twitter.com/9YuCqBhDI6 — SATMX (@SATMX) November 21, 2026

¿Cómo verificar si una botella de alcohol es legal?

El SAT explica que los consumidores pueden comprobar la información de una bebida alcohólica utilizando un teléfono celular con acceso a internet.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Localizar el marbete en la botella que desean comprar. Identificar el código QR que aparece en el distintivo. Escanearlo con la cámara del teléfono celular. Abrir el enlace de consulta correspondiente. Revisar los datos que proporciona el sistema del SAT. Comparar la información con la etiqueta y contraetiqueta del producto.

Ubica el marbete en tu botella. Imagen: UnoTV (IA)

Los datos consultados deben coincidir con las características de la botella. Si existen diferencias, lo recomendable es evitar la compra hasta aclarar su procedencia.

El sistema permite consultar información como:

Nombre o marca de la bebida.

Tipo de bebida alcohólica.

Porcentaje de alcohol.

Capacidad del envase.

País de origen.

Fecha de producción o importación.

Lote de producción.

Datos del fabricante o importador.

¿Qué es el marbete del SAT y cómo identificarlo?

El marbete es un distintivo de control fiscal y sanitario que permite verificar la legalidad y procedencia de las bebidas alcohólicas.

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) establece obligaciones para fabricantes, productores, comercializadores e importadores respecto de estos distintivos.

El SAT explica que existen dos tipos de marbetes:

Físico: se adhiere directamente al envase y contiene elementos de seguridad.

se adhiere directamente al envase y contiene elementos de seguridad. Electrónico: se imprime en la etiqueta, contraetiqueta o etiqueta complementaria de la botella.

Ambos incorporan un código QR y un folio que permiten consultar la información del producto.

En el caso de los marbetes físicos, la autoridad también señala elementos como impresión sensible al tacto, tintas especiales y logotipos con cambio de color.

Además, el SAT indica que las bebidas nacionales se identifican mediante marbetes de color verde, mientras que las importadas utilizan el color vino.

¿Qué hacer si el código QR no coincide con la bebida?

Cuando el código QR muestra información distinta de la botella, puede existir una irregularidad en el producto o en su identificación fiscal.

Por ejemplo, debe prestarse atención si la marca, capacidad, graduación alcohólica o país de origen no corresponden con los datos del envase.

El SAT también recomienda revisar que el marbete no presente tipografía o tinta de mala calidad.

La presencia de un código QR no basta por sí sola para comprobar la autenticidad de una bebida. Es necesario consultar los datos y verificar que correspondan con el producto.

Si la información no coincide, el consumidor puede abstenerse de adquirir la botella y solicitar una aclaración al establecimiento.

¿Dónde consultar el marbete si no puedes escanear el QR?

El SAT cuenta con una herramienta oficial para verificar marbetes físicos y electrónicos mediante su número de folio.

La consulta está disponible en el Verificador de marbetes del SAT.

Para utilizarla, el consumidor debe ingresar la serie correspondiente, el folio de 10 dígitos y el código de seguridad solicitado por el sistema.

La herramienta permite verificar la información registrada sin necesidad de escanear directamente el código QR.

También es posible solicitar orientación a MarcaSAT, al teléfono 55 6272 2728.

¿También deben verificar las bebidas en bares y restaurantes?

La obligación de revisar los marbetes no se limita a la venta de botellas en establecimientos comerciales.

De acuerdo con las disposiciones fiscales, los negocios que venden bebidas alcohólicas para consumo en el lugar deben realizar la lectura del código QR en presencia del consumidor.

Esta obligación incluye establecimientos como restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos y hoteles.

La verificación debe efectuarse cuando se entregue la botella o se sirva la bebida al consumidor final, conforme a las disposiciones aplicables.

Con estas medidas, el SAT busca combatir el contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas.

Antes de comprar bebidas para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la recomendación es revisar el marbete y comprobar que los datos coincidan con el producto.

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