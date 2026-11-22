Lionel Messi. Foto: AFP.

El futbolista argentino Lionel Messi protagonizó un incidente con el chileno Gonzalo Tapia, jugador del Columbus Crew, durante el partido contra el Inter Miami, correspondiente a los playoffs de la MLS 2026, luego de lanzarle el balón directamente al rostro durante una jugada de saque de banda. El árbitro Allen Chapman mostró tarjeta amarilla a ambos futbolistas y permitió que el capitán argentino continuara en el encuentro.

La acción ocurrió antes de finalizar el primer tiempo, cuando el Inter Miami perdía 1-0 en su estadio. Messi se disponía a realizar un saque de banda, pero Tapia se colocó frente a él para impedir que reanudara rápidamente el juego.

Ante esta situación, el argentino lanzó el esférico hacia el rostro del futbolista chileno, quien cayó sobre el terreno de juego después de recibir el impacto. La jugada provocó reclamos de los jugadores y abrió el cuestionamiento sobre si la acción ameritaba una expulsión.

Lionel Messi drilled Gonzalo Tapia in the head with this throw-in pic.twitter.com/TEwPTFvMSK — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 22, 2026

¿Por qué Messi no fue expulsado tras el balonazo a Gonzalo Tapia?

El árbitro central del encuentro, Allen Chapman, decidió sancionar la acción con tarjeta amarilla para Messi y Tapia. De esta manera, ninguno de los dos futbolistas abandonó el terreno de juego por ese incidente.

De acuerdo con el reporte de la agencia AFP, el silbante explicó que la fuerza utilizada por Messi fue mínima y que la acción no alcanzó el nivel de conducta violenta necesario para mostrar una tarjeta roja.

La decisión generó cuestionamientos sobre el criterio arbitral, debido a que el balón impactó directamente en la cara del jugador del Columbus Crew.

¿Cómo quedó el Inter Miami ante Columbus Crew?

El incidente ocurrió durante un encuentro que terminó con derrota de 3-0 para el Inter Miami. El Columbus Crew tomó ventaja con un penal convertido por Gonzalo Tapia al minuto 9.

En la segunda mitad, Taha Habroune amplió el marcador al 52 y Tapia consiguió su segundo tanto al 58, con lo que el conjunto visitante aseguró la victoria en el primer partido de la serie.

Con este resultado, el equipo de Messi quedó obligado a buscar la victoria en el siguiente compromiso para mantenerse en la competencia. El partido de vuelta está programado para el viernes 27 de noviembre, en la cancha del Columbus Crew.

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