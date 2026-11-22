Tom Jackson estuvo activo en la NFL entre los 70 y 80. Foto: AFP

Tom Jackson, exlinebacker de los Broncos de Denver y figura de la televisión deportiva en ESPN, murió el viernes a los 75 años, informó este domingo la franquicia de Colorado, que lamentó el fallecimiento de uno de los integrantes más queridos de su historia.

El exjugador fue parte de la legendaria defensa Orange Crush de los Broncos durante las décadas de 1970 y 1980, además de contribuir a las primeras apariciones del equipo en el Super Bowl.

Tras retirarse de la NFL, construyó una destacada carrera como comentarista, en la que durante casi tres décadas se convirtió en uno de los rostros reconocidos de la cobertura de futbol americano en Estados Unidos.

En un comunicado, Denver Broncos recordó a Jackson como un líder, competidor y referente de la franquicia, tanto dentro como fuera del campo.

“Los Denver Broncos lamentan profundamente el fallecimiento del linebacker Tom Jackson, miembro del Salón de la Fama, pieza clave de la legendaria defensa Orange Crush y uno de los jugadores más queridos en la historia de la franquicia”, señaló el equipo.

La franquicia también destacó su personalidad y la relación que construyó con sus compañeros y aficionados, a quienes dejó un legado que trascendió su carrera deportiva.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, también expresó sus condolencias y recordó a Jackson por su liderazgo, su pasión por el futbol americano y su faceta como comentarista.

“La NFL perdió a un hombre maravilloso con el fallecimiento de Tom Jackson”, expresó Goodell, quien destacó que fue un jugador excepcional y un amigo al que recordará tanto por su desempeño en el campo como por su trabajo en televisión.

TJ carried himself with class, warmth and humility, forging deep connections and lifelong friendships with teammates and throughout Broncos Country.



A statement from the Broncos on the passing of legendary Ring of Fame linebacker and Hall of Fame broadcaster Tom Jackson. pic.twitter.com/QrLygLVb0Y — Denver Broncos (@Broncos) November 22, 2026

¿Quién era Tom Jackson?

Tom Jackson fue uno de los linebackers más destacados de los Broncos de Denver, equipo con el que jugó durante 14 temporadas, de 1973 a 1986, y formó parte de la defensa conocida como Orange Crush, que marcó una época en la franquicia.

Durante su trayectoria disputó 191 partidos, 177 de ellos como titular, y fue seleccionado en tres ocasiones para el Pro Bowl, además de recibir una distinción como integrante del primer equipo All-Pro.

Jackson acompañó a Denver en sus primeras grandes etapas de protagonismo en la NFL, incluida su participación en el Super Bowl de 1977 y el de 1986. También compartió durante una década la posición de linebacker con Randy Gradishar, integrante del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

El exjugador, quien llegó a la NFL como selección de cuarta ronda del Draft de 1973 procedente de Louisville, terminó su carrera con mil 531 tackleadas, 44 capturas de quarterback, 20 intercepciones (tres de ellas devueltas para anotación) y tres balones sueltos recuperados, de acuerdo con los registros de los Broncos.

Su trayectoria fue reconocida en 1992, cuando ingresó al Salón de la Fama de los Denver Broncos, y posteriormente, en 2015, recibió el Premio Pete Rozelle de Radio y Televisión del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

Después de dejar el campo, Jackson encontró otra forma de mantenerse ligado al deporte. En 1987 se incorporó a ESPN, donde participó en programas emblemáticos como “Sunday NFL Countdown” y “NFL Primetime”, este último junto a Chris Berman.

Durante casi 30 años, hasta 2016, se consolidó como una de las voces más reconocidas de la cobertura de la NFL, gracias a su análisis, personalidad, humor y conocimiento del juego, cualidades que le permitieron conectar con distintas generaciones de aficionados.

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