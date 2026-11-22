Consejos para que respeten las promociones del Black Friday y el Cybermonday
Es importante conservar la publicidad, el precio anunciado, la confirmación del pedido y el comprobante de pago.
Durante esos días en que se realiza el Black Friday y Cybermonday, muchos sitios web se aprovechan para no respetar promociones y cobrar de más a la gente. Para no caer en estos engaños, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las empresas respeten las promociones anunciadas.
¿Qué hacer para que respeten los precios de las promociones del Black Friday y el Cybermonday
Antes de comprar, toma capturas de:
- La publicidad y el precio
- Las características del producto
- Las condiciones de la promoción
- El tiempo de entrega
Después de comprar, conserva:
- El comprobante de pago
- La confirmación del pedido
- El número de guía
- Cualquier mensaje o correo recibido
¿Qué hacer si el precio cambió al momento de pagar?
Si la promoción estaba vigente, deberían respetarla. Es importante revisar siempre las letras chiquitas y guardar evidencia. Una captura de pantalla puede convertirse en una prueba importante para constatar lo que se anunciaba.
¿Qué hacer si cancelan una compra que ya había sido aceptada?
Es importante conservar la publicidad, el precio anunciado, la confirmación del pedido, el comprobante de pago y las comunicaciones relacionadas con la cancelación para respaldar la queja. Toda esta información permitirá conocer las condiciones en las que se realizó la operación.
¿Qué hacer si el pedido no llegó?
Debes guardar el número de pedido, la fecha de compra, el plazo de entrega informado, el comprobante de pago y cualquier comunicación que se haya tenido con el proveedor. Si el sistema señala que el pedido fue entregado, pero nunca lo recibiste, debes reportarlo y solicitar una aclaración de inmediato.
¿Qué hacer si encuentras una promoción demasiado buena para ser verdad?
Recuerda que toda promoción demasiado buena para ser verdad merece una revisión adicional. Podría ser publicidad de un sitio fraudulento o las letras chiquitas podrían incluir una cláusula que no beneficia al consumidor.
Recomendaciones al momento de realizar compras online durante el Black Friday y el Cybermonday
- Pregúntate si necesitas ese producto
- Si se trata de una oferta o promoción, asegúrate de que esté vigente
- Averigua el precio final que pagarías y si incluye o no el envío
- Investiga quién lo está vendiendo
- Lee los términos y condiciones y las letras chiquitas
- Guarda toda la evidencia
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