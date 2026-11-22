Cuidado con promociones falsas en línea. Foto: Cuartoscuro

Durante esos días en que se realiza el Black Friday y Cybermonday, muchos sitios web se aprovechan para no respetar promociones y cobrar de más a la gente. Para no caer en estos engaños, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las empresas respeten las promociones anunciadas.

¿Qué hacer para que respeten los precios de las promociones del Black Friday y el Cybermonday

Antes de comprar, toma capturas de:

La publicidad y el precio

Las características del producto

Las condiciones de la promoción

El tiempo de entrega

Después de comprar, conserva:

El comprobante de pago

La confirmación del pedido

El número de guía

Cualquier mensaje o correo recibido

¿Qué hacer si el precio cambió al momento de pagar?

Si la promoción estaba vigente, deberían respetarla. Es importante revisar siempre las letras chiquitas y guardar evidencia. Una captura de pantalla puede convertirse en una prueba importante para constatar lo que se anunciaba.

¿Qué hacer si cancelan una compra que ya había sido aceptada?

Es importante conservar la publicidad, el precio anunciado, la confirmación del pedido, el comprobante de pago y las comunicaciones relacionadas con la cancelación para respaldar la queja. Toda esta información permitirá conocer las condiciones en las que se realizó la operación.

¿Qué hacer si el pedido no llegó?

Debes guardar el número de pedido, la fecha de compra, el plazo de entrega informado, el comprobante de pago y cualquier comunicación que se haya tenido con el proveedor. Si el sistema señala que el pedido fue entregado, pero nunca lo recibiste, debes reportarlo y solicitar una aclaración de inmediato.

¿Qué hacer si encuentras una promoción demasiado buena para ser verdad?

Recuerda que toda promoción demasiado buena para ser verdad merece una revisión adicional. Podría ser publicidad de un sitio fraudulento o las letras chiquitas podrían incluir una cláusula que no beneficia al consumidor.

Recomendaciones al momento de realizar compras online durante el Black Friday y el Cybermonday

Pregúntate si necesitas ese producto

Si se trata de una oferta o promoción, asegúrate de que esté vigente

Averigua el precio final que pagarías y si incluye o no el envío

Investiga quién lo está vendiendo

Lee los términos y condiciones y las letras chiquitas

Guarda toda la evidencia

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