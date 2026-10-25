Detienen a tres presuntos integrantes de los Tlacos por extorsión en Guerrero

Caen tres presuntos integrantes de los Tlacos. Foto: Gobierno de México

Tres presuntos integrantes de los Tlacos fueron detenidos en Iguala, Guerrero, acusados de extorsionar a comerciantes al obligarlos a comprar productos de la canasta básica.

Los detenidos fueron identificados como Samuel “N”, Pedro “N” y Heriberto “N”, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Iguala, Guerrero, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FGEGuerrero y la @SSPGro, cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Samuel “N”, Pedro “N” y Heriberto “N”, integrantes… pic.twitter.com/KxSubyclTF — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 25, 2026

Los Tlacos obligaban a comerciantes a comprar productos básicos

Según las investigaciones, los presuntos integrantes del grupo criminal amenazaban e intimidaban a comerciantes para obligarlos a comprarles productos de la canasta básica.

Este esquema les permitía, de acuerdo con las autoridades, controlar y acaparar la distribución de insumos de primera necesidad en el municipio.

Entre los detenidos se encuentra Samuel “N”, quien se desempeñó como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo y fue identificado por las autoridades como presunto operador regional y financiero de los Tlacos.

Aseguran armas, droga y dinero en efectivo

Durante el operativo realizado en Guerrero, las autoridades también aseguraron armas, droga y dinero en efectivo.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas mediante la coordinación de dependencias federales y estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las autoridades no detallaron en la información difundida el monto del dinero asegurado ni las características o cantidades de las armas y drogas incautadas.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones buscan debilitar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, proteger el patrimonio de las familias y fortalecer la seguridad en Guerrero.

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