Detienen a tres presuntos integrantes de los Tlacos por extorsión en Guerrero

| 14:29 | Rosalba Espejel | Uno TV

Entre los detenidos está un exfuncionario municipal señalado como operador regional y financiero del grupo criminal, informó el Gabinete de Seguridad.
detienen-tres-presuntos-integrantes-los-tlacos-extorsion-guerrero
Caen tres presuntos integrantes de los Tlacos. Foto: Gobierno de México

Tres presuntos integrantes de los Tlacos fueron detenidos en Iguala, Guerrero, acusados de extorsionar a comerciantes al obligarlos a comprar productos de la canasta básica.

Los detenidos fueron identificados como Samuel “N”, Pedro “N” y Heriberto “N”, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Los Tlacos obligaban a comerciantes a comprar productos básicos

Según las investigaciones, los presuntos integrantes del grupo criminal amenazaban e intimidaban a comerciantes para obligarlos a comprarles productos de la canasta básica.

Este esquema les permitía, de acuerdo con las autoridades, controlar y acaparar la distribución de insumos de primera necesidad en el municipio.

Entre los detenidos se encuentra Samuel “N”, quien se desempeñó como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo y fue identificado por las autoridades como presunto operador regional y financiero de los Tlacos.

Aseguran armas, droga y dinero en efectivo

Durante el operativo realizado en Guerrero, las autoridades también aseguraron armas, droga y dinero en efectivo.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas mediante la coordinación de dependencias federales y estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las autoridades no detallaron en la información difundida el monto del dinero asegurado ni las características o cantidades de las armas y drogas incautadas.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones buscan debilitar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, proteger el patrimonio de las familias y fortalecer la seguridad en Guerrero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

¡Cuidado! Condusef alerta por llamadas falsas del SAT sobre depósitos de $50 mil

Nacional

¡Cuidado! Condusef alerta por llamadas falsas del SAT sobre depósitos de $50 mil

México cumple con entrega anual de agua del Río Bravo a EE. UU. pese a sequía extrema

Nacional

México cumple con entrega anual de agua del Río Bravo a EE. UU. pese a sequía extrema

Hallan presunta metanfetamina oculta en accesorios para videojuegos en el AICM

Nacional

Hallan presunta metanfetamina oculta en accesorios para videojuegos en el AICM