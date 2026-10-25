Detienen a tres presuntos integrantes de los Tlacos por extorsión en Guerrero
Entre los detenidos está un exfuncionario municipal señalado como operador regional y financiero del grupo criminal, informó el Gabinete de Seguridad.
Tres presuntos integrantes de los Tlacos fueron detenidos en Iguala, Guerrero, acusados de extorsionar a comerciantes al obligarlos a comprar productos de la canasta básica.
Los detenidos fueron identificados como Samuel “N”, Pedro “N” y Heriberto “N”, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Los Tlacos obligaban a comerciantes a comprar productos básicos
Según las investigaciones, los presuntos integrantes del grupo criminal amenazaban e intimidaban a comerciantes para obligarlos a comprarles productos de la canasta básica.
Este esquema les permitía, de acuerdo con las autoridades, controlar y acaparar la distribución de insumos de primera necesidad en el municipio.
Entre los detenidos se encuentra Samuel “N”, quien se desempeñó como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo y fue identificado por las autoridades como presunto operador regional y financiero de los Tlacos.
Aseguran armas, droga y dinero en efectivo
Durante el operativo realizado en Guerrero, las autoridades también aseguraron armas, droga y dinero en efectivo.
Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas mediante la coordinación de dependencias federales y estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Las autoridades no detallaron en la información difundida el monto del dinero asegurado ni las características o cantidades de las armas y drogas incautadas.
El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones buscan debilitar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, proteger el patrimonio de las familias y fortalecer la seguridad en Guerrero.
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