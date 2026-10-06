Senado declara constitucional la reforma de nacionalidad única; la turna a Diputados

Senado emite declaratoria de nacionalidad única. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República emitió este martes la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de nacionalidad única, luego de que el proyecto fuera aprobado por 22 legislaturas estatales.

La modificación establece que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

En caso de tener otra nacionalidad, deberán renunciar a ella para cumplir con el nuevo requisito.

Nacionalidad única: ¿qué establece la reforma?

Durante la sesión, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, realizó la declaratoria correspondiente al decreto que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

“La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la CPEUM en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes Ejecutivo Federal y locales”.

Con la aprobación de las legislaturas estatales necesarias, el Senado cumplió con una de las etapas del proceso para modificar la Constitución.

¿A quiénes aplicaría la nacionalidad única?

La reforma está dirigida a quienes busquen encabezar los Poderes ejecutivos federal y locales.

Entre los cargos contemplados están:

Presidencia de la República

Gubernaturas de los estados

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

El requisito plantea que las personas aspirantes sean mexicanas y no cuenten con otra nacionalidad al momento de solicitar su registro como candidatura.

Al concretarse la aprobación de 22 legislaturas estatales, la Cámara Alta emitió la declaratoria de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna. La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para completar el trámite parlamentario.

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