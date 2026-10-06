Servicio Universal de Salud abrirá 12 mil 750 consultorios en enero de 2027

Servicio Universal abrirá más de 12 mil consultorios para enero 2027. Foto: Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en enero de 2027 comenzará la apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) en 24 entidades federalizadas al IMSS Bienestar, donde cualquier persona podrá recibir atención médica gratuita sin importar su derechohabiencia.

El objetivo es ampliar el acceso a los servicios médicos y disminuir la saturación en los Centros de Salud, principalmente para atender enfermedades y padecimientos que no sean considerados graves.

¿Cuándo abrirán los consultorios del Servicio Universal de Salud?

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum explicó que la apertura de los consultorios comenzará en enero de 2027. Durante los últimos meses de 2026 se realizarán trabajos de adecuación y equipamiento de los espacios donde funcionarán.

Los consultorios estarán ubicados en lugares como Casas de Salud municipales que actualmente se encuentran abandonadas, espacios públicos y otros sitios disponibles en las comunidades. La presidenta explicó que estos espacios funcionarán como un primer punto de atención médica para la población.

“Se trata de, si no hay una enfermedad grave, poder acudir directamente al consultorio. Aquí se le va a atender de manera gratuita”.

Cada consultorio contará con 60 medicamentos básicos para atender los principales padecimientos. En caso de que el personal médico determine que una persona requiere una atención de mayor complejidad, será canalizada a un Centro de Salud o a un hospital. Sheinbaum señaló que los consultorios tendrán internet, computadora y expediente médico electrónico para facilitar el seguimiento de los pacientes.

Servicio Universal abrirá más de 12 mil consultorios para enero 2027. Foto: Uno TV

¿Quién podrá recibir atención en los consultorios SUS?

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que el modelo busca garantizar atención médica a cualquier persona, independientemente de su condición laboral o institución de seguridad social.

El Servicio Universal de Salud contempla un modelo de “cero rechazos”, por lo que las personas serán recibidas, valoradas y orientadas sobre la atención que necesitan. El esquema contempla criterios comunes para determinar cuándo un paciente puede ser atendido en el consultorio y cuándo debe ser referido a una unidad médica de mayor capacidad.

También contará con medicamentos e insumos, pruebas de laboratorio y un expediente electrónico que permitirá compartir información entre instituciones. Los consultorios serán atendidos por personal del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE en las 24 entidades federalizadas. Además, los estados que todavía no estén federalizados al IMSS Bienestar podrán solicitar a la Secretaría de Salud su incorporación al programa.

¿Cómo se adecuarán los consultorios del Servicio Universal de Salud?

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que el pasado 2 de octubre comenzaron las asambleas comunitarias para definir la aplicación de recursos destinados a la adecuación de los consultorios.

Las asambleas se realizarán hasta el 25 de octubre y las comunidades podrán consultar la ubicación de estos encuentros en la página oficial del programa. El objetivo es que los recursos destinados a la adecuación de los espacios sean ejercidos directamente por las comunidades, bajo criterios de transparencia y consenso.

Servicio Universal abrirá más de 12 mil consultorios para enero 2027. Foto: Uno TV

Hay más de 73 mil profesionales de la salud postulados

Para atender los consultorios del Servicio Universal de Salud también se abrió una convocatoria para contratar personal médico y de enfermería. La convocatoria estará disponible hasta el 14 de octubre para médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y técnicos auxiliares.

De acuerdo con las autoridades, desde su publicación el pasado 14 de septiembre, más de 73 mil profesionales de la salud se han postulado para formar parte del programa.

Servicio Universal abrirá más de 12 mil consultorios para enero 2027. Foto: Uno TV

Salud Casa por Casa suma más de 27 millones de consultas

Durante la conferencia también se informó sobre los avances del programa Salud Casa por Casa, que ha otorgado más de 27 millones de consultas médicas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad.

De ese total, 12 millones corresponden a la primera visita, 8.3 millones a la segunda y cerca de 6 millones a la tercera. Además, el personal de salud ha visitado alrededor de 10 millones de hogares. Las consultas también permiten identificar y canalizar a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión y diabetes, hacia las instituciones de salud correspondientes.

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